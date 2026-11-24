Прокурор запросил 5 лет тюрьмы для экс-вице-губернатора Кубани Коробки
Бывшему вице-губернатору Кубани грозит пять лет за аферу с землей на 15 миллионов
23 ноября ТАСС сообщил, что гособвинение запросило для бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Помимо срока, прокурор предложил назначить экс-чиновнику штраф 900 тыс. рублей и запретить занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.
По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за вознаграждение помочь изменить вид разрешенного использования участка в Динском районе — перевести его из промышленной зоны в категорию земель под возведение многоквартирных домов. Застройщик перечислил 15 млн рублей на счет подконтрольной бывшему чиновнику организации «Первореченский спортивный клуб». Следствие считает, что Коробка обещанное не выполнил, а деньги похитил.
Главу Славянского района отправили под стражу:
Экс-вице-губернатор признал вину. Застройщик Сиябанд Намоев сообщил суду, что ущерб полностью возместили родственники обвиняемого, и попросил не назначать строгого наказания.
Напомним, в апреле Ленинский районный суд Краснодара отправил Коробку под стражу. Позже его освободили от должности в связи с утратой доверия. В октябре Краснодарский краевой суд смягчил меру пресечения, заменив заключение под стражу подпиской о невыезде.
Кроме того, весной суд удовлетворил иски Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с Коробкой и его окружением. Общая стоимость изъятого оценивается в сумму свыше 10 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, экс-глава МЧС Кубани Сергей Штриков получил 6,5 лет колонии за поддельные документы.