Бывшему вице-губернатору Кубани грозит пять лет за аферу с землей на 15 миллионов

23 ноября ТАСС сообщил, что гособвинение запросило для бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Помимо срока, прокурор предложил назначить экс-чиновнику штраф 900 тыс. рублей и запретить занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за вознаграждение помочь изменить вид разрешенного использования участка в Динском районе — перевести его из промышленной зоны в категорию земель под возведение многоквартирных домов. Застройщик перечислил 15 млн рублей на счет подконтрольной бывшему чиновнику организации «Первореченский спортивный клуб». Следствие считает, что Коробка обещанное не выполнил, а деньги похитил.