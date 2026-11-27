Чиновника оправдали за аферу с землей на 15 млн рублей

В последнем слове Коробка раскаялся, но заявил, что деньги забирал не себе, а направлял на развитие местного футбольного клуба. Он попросил условное наказание.

27 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что суд вынес оправдательный приговор бывшему вице-губернатору Краснодарского края Андрею Коробке по делу о мошенничестве. Вину бывшего чиновника сочли недоказанной. За ним признано право на реабилитацию.

По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику сделку: за вознаграждение помочь перевести участок в Динском районе из промышленной зоны в земли под многоквартирную застройку. Девелопер перевел 15 млн рублей на счет «Первореченского спортивного клуба», который контролировал бывший чиновник. Следствие считает, что Коробка ничего не сделал, а деньги забрал себе.

На суде экс-вице-губернатор признал вину. Застройщик Сиябанд Намоев подтвердил: ущерб полностью закрыли родственники обвиняемого, и попросил суд не наказывать строго.

Напомним, в апреле Ленинский районный суд Краснодара отправил Коробку под стражу, позже его уволили в связи с утратой доверия. В октябре краевой суд заменил заключение под стражу на подписку о невыезде.

Весной суд удовлетворил иски Генпрокуратуры — активы, связанные с Коробкой и его окружением, отошли государству. Общая стоимость изъятого оценивается больше чем в 10 млрд рублей.