Суд отпустил экс-вице-губернатора Коробку из СИЗО под подписку о невыезде
Андрей Коробка покинул СИЗО. Суд не нашел оснований для дальнейшего ареста
20 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Андрею Коробке, который с апреля находился в следственном изоляторе. Изучив материалы уголовного дела, инстанция пришла к выводу, что достаточных оснований для дальнейшего содержания обвиняемого под стражей нет.
Как следует из решения суда, с Коробкой, помимо допроса, очной ставки, предъявления обвинения и дополнительного допроса, никаких иных действий не проводилось. При таких обстоятельствах нет необходимости дальше ограничивать его свободу. Более того, в адрес следствия суд вынес частное определение за допущенную волокиту.
94 школы, 380 детских садов и даже метро:
В итоге меру пресечения заменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Андрея Коробку освободили из-под стражи прямо в зале суда.
Напомним, бывшего вице-губернатора Кубани задержали весной. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. При обыске в его поместье нашли около 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей.
В апреле суд удовлетворил иски Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с Коробкой и его окружением. Общая стоимость изъятого оценивается в сумму свыше 10 млрд рублей: 135 земельных участков, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. метров, доли в 12 коммерческих организациях и права аренды на 12,5 тыс. гектаров сельхозземель.
Как писали Юга.ру, прокуратура выяснила, что вице-губернатор Коробка отмывал деньги через ФК «Кубань».