Суд отпустил экс-вице-губернатора Коробку из СИЗО под подписку о невыезде

20 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Андрею Коробке, который с апреля находился в следственном изоляторе. Изучив материалы уголовного дела, инстанция пришла к выводу, что достаточных оснований для дальнейшего содержания обвиняемого под стражей нет.

Как следует из решения суда, с Коробкой, помимо допроса, очной ставки, предъявления обвинения и дополнительного допроса, никаких иных действий не проводилось. При таких обстоятельствах нет необходимости дальше ограничивать его свободу. Более того, в адрес следствия суд вынес частное определение за допущенную волокиту.