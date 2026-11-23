Экс-вице-губернатор Кубани Коробка признал вину в мошенничестве с землей
Бывший чиновник Андрей Коробка признал вину в мошенничестве на 15 млн рублей
23 ноября ТАСС сообщил, что бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка признал вину в мошенничестве и раскаялся. Об этом он заявил в ходе заседания в Динском районном суде.
По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за вознаграждение помочь с переводом участка в Динском районе из промышленной зоны под среднеэтажную застройку. В январе 2026-го компания перечислила 15 млн рублей на счет подконтрольной чиновнику организации. Обещанное Коробка не выполнил.
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На заседании присутствовал потерпевший — гендиректор строительной компании Сиябанд Намоев. Он сообщил, что родственники Коробки возместили ущерб, и заявил, что финансовых претензий к бывшему вице-губернатору у него нет. Сам Коробка принес потерпевшему извинения.
Напомним, в апреле Ленинский районный суд Краснодара заключил Коробку под стражу. В октябре его освободили из СИЗО под подписку о невыезде.
Весной суд удовлетворил иски Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с Коробкой и его окружением. Общая стоимость изъятого оценивается в сумму свыше 10 млрд рублей: 135 земельных участков, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. метров, доли в 12 коммерческих организациях и права аренды на 12,5 тыс. гектаров сельхозземель.
Как писали Юга.ру, семья экс-вице-губернатора Кубани Миньковой оспаривает конфискацию имущества на 338 млн рублей.