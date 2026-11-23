23 ноября ТАСС сообщил, что бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка признал вину в мошенничестве и раскаялся. Об этом он заявил в ходе заседания в Динском районном суде.

По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за вознаграждение помочь с переводом участка в Динском районе из промышленной зоны под среднеэтажную застройку. В январе 2026-го компания перечислила 15 млн рублей на счет подконтрольной чиновнику организации. Обещанное Коробка не выполнил.