Власти Краснодарского края подали заявку на включение региональных сайтов в «белый список»

Краснодарский край

    © Фото freepik, сайт freepik.com

Власти Кубани хотят включить два сервиса в перечень ресурсов, которые будут работать при отключении мобильного интернета

12 ноября пресс-служба департамента информации и связи Краснодарского края сообщила «РБК Краснодар», что власти направили в Минцифры РФ заявку на подключение региональных интернет-ресурсов в «белые списки» — перечень ресурсов, которые доступны в период отключения мобильного интернета.

В список, отправленный департаментом, вошли портал государственных услуг и система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.

«Кубань 24» выпустила сюжет об отключениях мобильного интернета:

Напомним, Минцифры составило «белый список» 5 сентября. В него входят:

  • сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max;
  • Mail.ru;
  • сервисы «Госуслуг»;
  • сервисы «Яндекса»;
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Avito;
  • «Дзен»;
  • Rutube;
  • официальный сайт платежной системы «Мир»;
  • сайты правительства и администрации президента России;
  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • операторы связи «Билайн», МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

Позднее в список вошли сайты Генпрокуратуры и МЧС и сервисы ретейлера X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Много лосося»). Помимо этого, по данным РБК, в списке фигурируют сайт «Магнита», 2GIS, сайты банков и Национальной системы платежных карт (НСПК). 

16 октября глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал расширение «белого списка». Тогда он заявил, что оно произойдет «в ближайшие дни». Изначально министерство планировало обновлять перечень каждую неделю, но все сайты проходят «определенную процедуру верификации со стороны других уполномоченных органов», поэтому процесс затягивается. 

Как писали Юга.ру, 11 ноября в Краснодарском крае отмечались сбои в работе мобильного интернета.

