В Краснодарском крае мобильного интернета нет пятый день, а «белый список» работает со сбоями. Жители требуют объяснения причин и перерасчета

28 октября в чате телеграм-канала «МЦУ Краснодар» жители начали массово жаловаться на неработающий мобильный интернет.

Люди пишут, что не всегда получается оплатить товары в магазинах и аптеках, не грузятся скидочные карты, не работают банковские приложения. Также они жалуются на то, что власти официально не комментируют ситуацию, ведь мобильный интернет не работает, даже когда не объявлена угроза БПЛА. Также они требуют пересчитать оплату мобильного интернета или изменить тарифы.



При этом 27 октября «МЦУ Сочи» выпустило пост о том, что отключения связаны с беспилотной опасностью. Однако муниципальный центр ссылался на пост краевого оперштаба от 27 июля, а не на свежую информацию.



Собрали несколько комментариев жителей:

«Почему так долго нет мобильного интернета? Мы как бы за него каждый месяц платим, а пользоваться не можем».

«А трудно на официальном уровне объяснить людям? Почему им приходится терпеть неудобства? И сделать перерасчет оплаты за некачественную мобильную связь?»

«Уже сложилось впечатление, что во всем виноват Макс. Усердно нас туда отправляют. Вот и сидим какие сутки без интернета!»

«С начала СВО ничего три года не глушили, а как появился MAX возникла необходимость ограничить».

«Вчера в Пятерочке не смог оплатить товар с телефона, недостаточно средств, раньше мог спокойно пополнить с другой карты, а теперь нет интернета. Ушел с пустыми руками».

«А что нам МАХ? Он не поможет при открытии приложений типа Кошелек даже. На днях не смогли воспользоваться прикрепленными к нему скидочными картами как аптек, так и продуктовых магазинов. Приложение попросту не открывается! А в аптеке «Апрель» не смогли сделать заказ на препарат. Вы считаете, что это норма для 21 века? А мне кажется, что мы в каменный век скатываемся. А дроны...так они не через интернет наводятся, а через GPS».