«Нет ни одного положительного коммента». РКН рассказал в соцсетях, как хорошо жить без интернета

8 ноября Роскомнадзор опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» пост на тему Всемирного дня без Wi-Fi под заголовком «Фая нет вай-фая». В ведомстве заявили, что это «отличный день, чтобы отложить эти ваши интернеты и провести его в окружении родных и друзей».



По данным РКН, цель праздника — обратить внимание людей на риски, связанные с использованием общественных сетей.



«Когда Wi-Fi работает, а жизнь на паузе. Когда Wi-Fi отдыхает, а вы — наконец-то живете. Отключить Wi-Fi — не значит потерять связь. Иногда это значит найти ее с самим собой», — указано на картинке, вероятно, сгенерированной с помощью нейросетей и опубликованной ведомством.