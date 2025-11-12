«Нет ни одного положительного коммента». РКН рассказал в соцсетях, как хорошо жить без интернета

    © Фото пользователя katemangostar с сайта freepik.com

Роскомнадзор опубликовал картинку на тему Всемирного дня без Wi-Fi. Россияне оставили под постом гневные комментарии

8 ноября Роскомнадзор опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» пост на тему Всемирного дня без Wi-Fi под заголовком «Фая нет вай-фая». В ведомстве заявили, что это «отличный день, чтобы отложить эти ваши интернеты и провести его в окружении родных и друзей».

По данным РКН, цель праздника — обратить внимание людей на риски, связанные с использованием общественных сетей.

«Когда Wi-Fi работает, а жизнь на паузе. Когда Wi-Fi отдыхает, а вы — наконец-то живете. Отключить Wi-Fi — не значит потерять связь. Иногда это значит найти ее с самим собой», — указано на картинке, вероятно, сгенерированной с помощью нейросетей и опубликованной ведомством.

    © Скриншот страницы сообщества Роскомнадзора во «ВКонтакте» vk.com/rkn

Жители из разных регионов России не согласились с РКН и оставили под постом сотни гневных комментариев:

  • «Отключите себе интернет! А мы уже вот с вами отмечаем третью неделю этот праздник».
  • «Вы еще и издеваетесь? Вы полстраны оставили без интернета и теперь пытаетесь это как благо преподнести».
  • «Классный праздник. Благодаря вам чуть ли не каждый день отмечаем».
  • «Как вас любит народ. Нет ни одного положительного коммента».
  • «Верх лицемерия и цинизма. Предыдущий пост об IT-форуме, а тут бред о том, что якобы и без интернета хорошо».
  • «Отключая интернет, вы лишаете детей с сахарным диабетом полноценной жизни. Родители детей с диабетом используют приложения для отслеживания уровня глюкозы у ребенка, когда он находится в садике или школе, без интернета это невозможно».

Ранее Юга.ру писали, почему в России учащаются сбои Telegram и WhatsApp*, как реагируют пользователи и что ждут эксперты.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

