«Кубань 24» выпустила сюжет об отключениях мобильного интернета. Рассказываем, что с ним не так

Госканал выяснил, что интернет на Кубани замедляют по требованиям служб безопасности

29 октября телеканал «Кубань 24» выпустил короткий сюжет «Вне зоны доступа» о проблемах с мобильным интернетом в Краснодарском крае. В минутном ролике закадровый голос заявил, что сеть в регионе замедляют по требованиям служб безопасности, чтобы беспилотники не достигли своих целей.

Согласно информации из сюжета, БПЛА работают через специальные сим-карты. Отключение связи парализует их работу, а операторы лишаются возможности корректировать маршрут и получать разведданные. Однако эти заявления оспаривают некоторые специалисты.

При этом ведущий гордо заявил, что «кубанцы не сдаются». Отсутствие мобильного интернета подтолкнуло владельцев бизнеса к подключению точек доступа Wi-Fi. Бариста на камеру рассказала, что из-за этой опции в кофейне, где она работает, стало заметно больше людей.