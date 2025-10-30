«Кубань 24» выпустила сюжет об отключениях мобильного интернета. Рассказываем, что с ним не так

Госканал выяснил, что интернет на Кубани замедляют по требованиям служб безопасности

29 октября телеканал «Кубань 24» выпустил короткий сюжет «Вне зоны доступа» о проблемах с мобильным интернетом в Краснодарском крае. В минутном ролике закадровый голос заявил, что сеть в регионе замедляют по требованиям служб безопасности, чтобы беспилотники не достигли своих целей.

Согласно информации из сюжета, БПЛА работают через специальные сим-карты. Отключение связи парализует их работу, а операторы лишаются возможности корректировать маршрут и получать разведданные. Однако эти заявления оспаривают некоторые специалисты. 

При этом ведущий гордо заявил, что «кубанцы не сдаются». Отсутствие мобильного интернета подтолкнуло владельцев бизнеса к подключению точек доступа Wi-Fi. Бариста на камеру рассказала, что из-за этой опции в кофейне, где она работает, стало заметно больше людей.

В ролике говорится, что от отсутствия интернета можно спасаться не только в кафе с Wi-Fi, но и в салонах связи. Операторы делают открытую точку доступа для всех желающих. По данным телеканала, до конца ноября таких мест в крае станет больше 70.

В сюжете напомнили про «белый список» сервисов, которые работают без интернета. Якобы в него включены банковские приложения (их значки есть в ролике). Однако в официальном перечне Минцифры их нет, и они не работают при отключениях.

При этом в ролике нет ни слова о массовых жалобах жителей региона на блокировку интернета и отсутствии официальных комментариев.

Зрители телеканала раскритиковали ролик. Приводим некоторые реплики:

  • «Бред, они [дроны — прим. Юга.ру] и без связи прекрасно летают».
  • «Если интернет так важен для дронов, то почему тогда «белый список» работает? Тоже глушить тогда надо. Такие деньги платишь оператору, чтобы в итоге как в одиночной камере сидеть, а возвращать и компенсировать никто не будет».
  • «Смешно. Может еще будем СМС ускорять, чтобы быстрее наши летали?»
  • «В «белые списки» включили всякую ерунду, типа сервисов «ВКонтакте» и Rutube. И не включили ни одного банка! У людей ограничили доступ к собственным деньгам!»
  • «Беспилотники летают по GPS и ГЛОНАСС, а на отсутствии интернета гребут бабло провайдеры».
  • «А если они скачают сервис MAX, то как быть? Или они только по WhatsApp* и Instagram* летают?»
  • «Пост ориентирован на бабушек или что? Беспилотники дальнего действия и не использовали интернет никогда, в них даже модуля такого нет».
  • «Ура, теперь можно и не сбивать БПЛА! Сами приземлятся без интернета».

Напомним, сбои начались вечером 24 октября и продолжались пять дней. Мобильного интернета не было у всех основных операторов — МегаФон, «Билайн», МТС и T2.

Как писали Юга.ру, 28 октября дептранс Краснодара рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

