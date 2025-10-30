Источник назвал причину отключения мобильного интернета в Краснодарском крае. Она опровергает версию гостелеканала
Анонимный источник Юга.ру опроверг информацию, которую телеканал «Кубань 24» сообщил о причинах отключений мобильного интернета
Предыстория. 29 октября телеканал «Кубань 24» выпустил сюжет «Вне зоны доступа» о проблемах с мобильным интернетом в Краснодарском крае. Закадровый голос заявил, что БПЛА работают через специальные сим-карты. Отключение связи парализует их работу.
Эти заявления оспаривают некоторые специалисты.
30 октября анонимный источник Юга.ру в правоохранительных органах сообщил, что интернет блокируют или замедляют не для того, чтобы выводить из действия специальные сим-карты, через которые якобы функционируют дроны. По его версии, связь отключают для того, чтобы БПЛА не использовали сим-карты жителей Краснодарского края для корректировки маршрутов и получения разведданных.
При этом обе версии не находят подтверждения у других независимых экспертов.
Напомним, массовые проблемы с мобильным интернетом начались в Краснодарском крае вечером 24 октября и продолжались пять дней. Его не было у всех основных операторов — МегаФон, «Билайн», МТС и T2. Губернатор Кубани и оперативный штаб региона никак не комментировали ситуацию, а мэр Краснодара Наумов призвал горожан переходить в отечественный мессенджер Max.
Как писали Юга.ру, с 29 октября на территории Крыма по требованию Роскомнадзора ограничили работу Telegram и WhatsApp*.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.