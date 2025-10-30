Источник назвал причину отключения мобильного интернета в Краснодарском крае. Она опровергает версию гостелеканала

Предыстория. 29 октября телеканал «Кубань 24» выпустил сюжет «Вне зоны доступа» о проблемах с мобильным интернетом в Краснодарском крае. Закадровый голос заявил, что БПЛА работают через специальные сим-карты. Отключение связи парализует их работу.



Эти заявления оспаривают некоторые специалисты.

30 октября анонимный источник Юга.ру в правоохранительных органах сообщил, что интернет блокируют или замедляют не для того, чтобы выводить из действия специальные сим-карты, через которые якобы функционируют дроны. По его версии, связь отключают для того, чтобы БПЛА не использовали сим-карты жителей Краснодарского края для корректировки маршрутов и получения разведданных.

При этом обе версии не находят подтверждения у других независимых экспертов.