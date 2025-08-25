13 несчастий. Какими проблемами грозят отключения мобильного интернета в РФ и как к ним подготовиться (на примере Краснодара)
В последние месяцы краснодарцы сталкиваются с частыми отключениями мобильного интернета. Привычные сервисы перестают работать, а, казалось бы, рутинные действия превращаются в настоящий квест.
Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал список главных проблем, с которыми горожане могут столкнуться во время очередного интернет-шатдауна.
Частые отключения мобильного интернета стали новой реальностью для миллионов россиян, особенно в западных и южных регионах страны. Подробнее о масштабах отключений, механизмах их реализации, а также о версиях властей и экспертов читайте в статье «Нет сети. Как и почему в России массово отключают мобильный интернет».
Проблемы со связью. Пожалуй, самое опасное — когда вместе с интернетом пропадает и сама мобильная связь, что не раз случалось в Краснодаре. В такие моменты невозможно не только зайти в мессенджеры, но и позвонить по телефону близким, в скорую помощь, полицию или пожарную службу.
Проблемы с безналичной оплатой и работой СБП. Отсутствие интернета моментально парализует финансовую жизнь. Терминалы в магазинах, кафе и на заправках перестают принимать карты, а переводы через Систему быстрых платежей становятся недоступны. Даже снять наличные получается не всегда, так как банкоматам для связи с банком нужен интернет.
Нарушение работы малого бизнеса. Если крупные сетевые супермаркеты могут использовать оптоволоконный интернет, то небольшие торговые точки или кафе часто раздают интернет с модемов или роутеров на SIM-карте. Для них отключение мобильной связи означает перспективу проблем с работой кассы и терминалов. Маленькие магазины, кофейни, рестораны, салоны красоты несут серьезные убытки, теряя клиентов и выручку.
Трудности с вызовом такси, арендой авто, велосипедов и самокатов. Транспортная система города, сильно завязанная на онлайн-сервисах, впадает в ступор. Вызвать такси через приложение становится невозможно, а у тех водителей, которые приноровились ловить Wi-Fi, цены становятся серьезно выше. Аренда каршеринга и самокатов также затруднена, ведь для начала и завершения поездки необходимо связаться с сервером.
Нельзя оплатить парковку. Еще одна головная боль для краснодарских водителей — невозможность оплатить городскую парковку. Большинство паркоматов и мобильное приложение для оплаты завязаны на передачу данных через мобильный интернет. В итоге водитель оказывается в ловушке: оставить машину нельзя — придет штраф. Причем он рискует получить двойное наказание: сначала штраф за неоплаченную парковку, а затем и пеню за несвоевременную оплату, если не получится погасить его онлайн из-за тех же проблем со связью.
Проблемы с навигатором в автомобилях. Онлайн-карты и навигаторы, которые помогают ориентироваться в плотном трафике Краснодара и объезжать пробки, перестают работать.
Дзен на Тургеневском мосту:
Проблемы с работой аптек. Сбои в сети могут привести к тому, что горожане не смогут купить жизненно важные лекарства. Работа аптек зависит от системы маркировки «Честный знак», которая зачастую требует постоянного подключения к интернету для продажи большинства препаратов. Без связи фармацевты просто не могут отпустить товар покупателю.
Проблемы с сервисами доставки еды. Заказать продукты или готовую еду на дом становится невозможно. Курьеры не видят заказы и не могут связаться с клиентами, а сами сервисы приостанавливают работу.
Пункты выдачи заказов маркетплейсов не работают. Их сотрудники не могут выдать посылки без подтверждения в системе, связь с которой осуществляется через интернет.
Не работают «умные» устройства и системы безопасности. «Умные» домофоны, позволяющие открывать дверь подъезда со смартфона, IP-камеры видеонаблюдения и электронные замки — все эти устройства требуют постоянного соединения с облачными сервисами. При обрыве связи они либо переходят в ограниченный офлайн-режим, теряя большую часть функций, либо вовсе перестают работать.
Невозможность предъявить электронные билеты. Многие привыкли показывать вместо распечатанного билета QR-код на экране смартфона. Однако при отключении интернета доступ к личным кабинетам приложений или почте, где хранится билет, пропадает.
Тревожность среди населения. Постоянные и непредсказуемые отключения связи вызывают у людей стресс и беспокойство. Согласно исследованиям, интернет-шатдауны вошли в тройку главных тревог в каждом третьем регионе России. Неопределенность и невозможность контролировать ситуацию негативно сказываются на психологическом состоянии граждан.
Общая дезориентация и нарушение привычного уклада жизни. В конечном счете, отключение услуги, которая стала неотъемлемой частью повседневной жизни, сравнивается с отключением электричества, газа или воды. Жители по привычке смотрят в телефон, но ничего не загружается. Это ломает привычные ритуалы, мешает работе и отдыху, заставляя чувствовать себя беспомощным в собственном городе.
Как подготовиться к отключениям? Несколько простых советов:
1. Держите запас наличных. Имейте дома и в кошельке небольшую сумму на случай, если не сможете расплатиться картой. Этого должно хватить на продукты, проезд и другие неотложные нужды.
2. Скачайте офлайн-карты. В большинстве приложений (например, Google Maps, «Яндекс Карты» или 2ГИС) есть функция загрузки карт города или целого региона в память телефона. Сделайте это заранее, и вы сможете пользоваться навигатором даже без доступа к сети.
3. Договоритесь с друзьями и близкими о плане действий на время отключений. Обсудите, что будете делать, если связь пропадет. Назначьте место встречи или договоритесь о времени, когда нужно быть дома.
4. Сохраните важную информацию на телефон. Сделайте скриншоты электронных билетов, важных документов, QR-кодов.
5. Загрузите контент заранее. Если вы не представляете дорогу на работу без музыки или подкаста, скачайте несколько плейлистов и выпусков. То же касается электронных книг и фильмов.
6. Узнайте, где есть стационарный Wi-Fi. Заранее присмотрите кафе, коворкинги или торговые центры рядом с домом или работой, где можно подключиться к интернету в случае необходимости.
7. Принудительно переключите смартфон на 3G в настройках сети. Эта технология передает данные на других частотах, чем отключаемая чаще всего LTE, но ее скорость значительно ниже: например, в мессенджерах ее хватает для текстовых сообщений, но не для изображений или видео.