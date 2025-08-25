В последние месяцы краснодарцы сталкиваются с частыми отключениями мобильного интернета. Привычные сервисы перестают работать, а, казалось бы, рутинные действия превращаются в настоящий квест. Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал список главных проблем, с которыми горожане могут столкнуться во время очередного интернет-шатдауна.

Частые отключения мобильного интернета стали новой реальностью для миллионов россиян, особенно в западных и южных регионах страны. Подробнее о масштабах отключений, механизмах их реализации, а также о версиях властей и экспертов читайте в статье «Нет сети. Как и почему в России массово отключают мобильный интернет».

Проблемы со связью. Пожалуй, самое опасное — когда вместе с интернетом пропадает и сама мобильная связь, что не раз случалось в Краснодаре. В такие моменты невозможно не только зайти в мессенджеры, но и позвонить по телефону близким, в скорую помощь, полицию или пожарную службу. Проблемы с безналичной оплатой и работой СБП. Отсутствие интернета моментально парализует финансовую жизнь. Терминалы в магазинах, кафе и на заправках перестают принимать карты, а переводы через Систему быстрых платежей становятся недоступны. Даже снять наличные получается не всегда, так как банкоматам для связи с банком нужен интернет. Нарушение работы малого бизнеса. Если крупные сетевые супермаркеты могут использовать оптоволоконный интернет, то небольшие торговые точки или кафе часто раздают интернет с модемов или роутеров на SIM-карте. Для них отключение мобильной связи означает перспективу проблем с работой кассы и терминалов. Маленькие магазины, кофейни, рестораны, салоны красоты несут серьезные убытки, теряя клиентов и выручку.

Трудности с вызовом такси, арендой авто, велосипедов и самокатов. Транспортная система города, сильно завязанная на онлайн-сервисах, впадает в ступор. Вызвать такси через приложение становится невозможно, а у тех водителей, которые приноровились ловить Wi-Fi, цены становятся серьезно выше. Аренда каршеринга и самокатов также затруднена, ведь для начала и завершения поездки необходимо связаться с сервером. Нельзя оплатить парковку. Еще одна головная боль для краснодарских водителей — невозможность оплатить городскую парковку. Большинство паркоматов и мобильное приложение для оплаты завязаны на передачу данных через мобильный интернет. В итоге водитель оказывается в ловушке: оставить машину нельзя — придет штраф. Причем он рискует получить двойное наказание: сначала штраф за неоплаченную парковку, а затем и пеню за несвоевременную оплату, если не получится погасить его онлайн из-за тех же проблем со связью. Проблемы с навигатором в автомобилях. Онлайн-карты и навигаторы, которые помогают ориентироваться в плотном трафике Краснодара и объезжать пробки, перестают работать.

Проблемы с работой аптек. Сбои в сети могут привести к тому, что горожане не смогут купить жизненно важные лекарства. Работа аптек зависит от системы маркировки «Честный знак», которая зачастую требует постоянного подключения к интернету для продажи большинства препаратов. Без связи фармацевты просто не могут отпустить товар покупателю. Проблемы с сервисами доставки еды. Заказать продукты или готовую еду на дом становится невозможно. Курьеры не видят заказы и не могут связаться с клиентами, а сами сервисы приостанавливают работу.

© фото freepik, сайт freepik.com

Пункты выдачи заказов маркетплейсов не работают. Их сотрудники не могут выдать посылки без подтверждения в системе, связь с которой осуществляется через интернет. Не работают «умные» устройства и системы безопасности. «Умные» домофоны, позволяющие открывать дверь подъезда со смартфона, IP-камеры видеонаблюдения и электронные замки — все эти устройства требуют постоянного соединения с облачными сервисами. При обрыве связи они либо переходят в ограниченный офлайн-режим, теряя большую часть функций, либо вовсе перестают работать. Невозможность предъявить электронные билеты. Многие привыкли показывать вместо распечатанного билета QR-код на экране смартфона. Однако при отключении интернета доступ к личным кабинетам приложений или почте, где хранится билет, пропадает.

Тревожность среди населения. Постоянные и непредсказуемые отключения связи вызывают у людей стресс и беспокойство. Согласно исследованиям, интернет-шатдауны вошли в тройку главных тревог в каждом третьем регионе России. Неопределенность и невозможность контролировать ситуацию негативно сказываются на психологическом состоянии граждан. Общая дезориентация и нарушение привычного уклада жизни. В конечном счете, отключение услуги, которая стала неотъемлемой частью повседневной жизни, сравнивается с отключением электричества, газа или воды. Жители по привычке смотрят в телефон, но ничего не загружается. Это ломает привычные ритуалы, мешает работе и отдыху, заставляя чувствовать себя беспомощным в собственном городе.