Новый год — это не только оливье, мандарины и «Голубой огонек» с Путиным наперевес. Новый год — это еще и время подводить итоги. Чем жил Краснодарский край в 2024 году? Какие темы волновали наших читателей больше всего? Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал краткий путеводитель по одним из самых популярных новостей и статей портала за прошедший год.

«Терпеливый» аэропорт, мечты о метро и «великая Краснодарская стена»: новости года «Самый многострадальный»: аэропорт Краснодара попал в топ-15 удивительных авиагаваней России Недоступность прямых авиаперелетов из Краснодара — боль многих горожан, вынужденных пользоваться поездом и сочинским аэропортом. Неудивительно, что новости о «Пашковском» вызывают в последние годы повышенный интерес. Как, например, эта: ассоциация туроператоров России (АТОР) включила «Пашквоский» в рейтинг самых удивительных аэропортов страны, отметив его «терпение», «живучесть» и «многострадальность». Несмотря на то, что аэропорт закрыт для гражданских рейсов с февраля 2022 года, там продолжается возведение нового терминала. В декабре 2023 года был выполнен тестовый полет, подаривший надежду на скорое открытие. Однако его не произошло.

Аэропорт «Пашковский» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

От вокзала до аэропорта. В Краснодаре протяженность подземного метро составит более 25 км Метро в Краснодаре — мечта многих горожан, привыкших к десятибалльным пробкам. В начале осени стало известно о проекте подземного метро, которое соединит железнодорожный вокзал «Краснодар-1» и аэропорт. Предварительная стоимость проекта — 95 млрд рублей, а срок реализации — около шести лет. Маршрут пройдет по улицам Красной, 40-летия Победы, Багряной и далее через поселок Новознаменский. В настоящее время проект находится в стадии проработки, решаются вопросы землепользования и поиска источников финансирования. В Краснодаре жители построили стену из бетонных блоков между многоэтажными домами Если проект краснодарского метро прорабатывается силами великих градостроительных умов, то экспериментальную низовую инфраструктуру горожане возводят собственными силами. Необычный конфликт, привлекший внимание пользователей соцсетей, произошел между жителями улицы Парусной и ЖК «Премьера» в микрорайоне Гидростроителей. Чтобы перекрыть проход соседям, сокращавшим путь через их двор, жители одного из домов возвели стену из бетонных блоков. «Великая Краснодарская стена» стала еще одной яркой иллюстрацией добрососедских отношений между горожанами.

Храм раздора, кот с зарплатой в 50 тысяч рублей и бытие-кубанцем: что обсуждали в соцсетях

Храм вместо зеленой зоны в ЮМР Планы строительства нового храма в Юбилейном микрорайоне спровоцировали один из самых громких конфликтов года. Инициатива возведения крупнейшего на юге России собора на Рождественской набережной, поддержанная губернатором Кондратьевым, встретила сопротивление со стороны местных жителей. Горожане выступили против застройки зеленой зоны, являющейся одним из немногих мест отдыха в густонаселенном районе. Сбор подписей, пикеты, субботники и предложение депутата Александра Сафронова о проведении референдума — противостояние вышло за пределы обсуждений в социальных сетях. А наш опрос в телеграме пришлось закрыть из-за подозрений в накрутке голосов и распространении за пределами целевой аудитории — в пабликах православной направленности.

В Сочи застройщики открыли вакансию кота-вахтовика с зарплатой 50 тысяч рублей Сочинская строительная компания «Серьезное дело» развеселила пользователей соцсетей, разместив вакансию кота-вахтовика. В обязанности пушистого сотрудника входят дружелюбное поведение и осмотр нового жилья. Самому коту пообещали ДМС с прививками, питание за счет работодателя и зарплату в 50 тыс рублей (которую, конечно, получит хозяин). Представители компании подтвердили редакции Юга.ру подлинность вакансии.

Быть кубанцем — это... Серия карточек, иронично описывающих особенности жизни в Краснодарском крае, была щедро одарена лайками в инстаграме*. Узнаваемые «кирпичики», мемы про кабачки, изнуряющая жара и бесконечные пробки — в этих зарисовках отразились как позитивные, так и не самые приятные стороны кубанской действительности.

Протесты против генплана, монологи уехавших от мобилизации и кафкианский репортаж из горящего Пролетарска: лонгриды года Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: 4 легальных способа Открытие Японского сада в парке «Краснодар» стало одним из самых долгожданных событий для горожан. Желающих приобщиться к восточной культуре в обители Галицкого оказалось так много, что очереди на вход растянулись на долгие часы. Наша статья с подборкой легальных способов попасть в сад без очереди вызвала ожидаемый интерес. Мы рассказали о возможности посетить ресторан «Ретэй» или кофейню Kissaten, а также поучаствовать в чайной церемонии или мастер-классе, получив при этом заветный QR-код для прохода. «Вы что, издеваетесь?» Почему краснодарцы протестуют против нового генплана: главные претензии к содержанию и обсуждению проекта Новый генеральный план Краснодара вызвал шквал негодования и протестов со стороны горожан. В материале мы детально разобрали самые спорные моменты документа, уделив особое внимание переводу земель ИЖС в сельхозназначение. В статье также были освещены проблемы, связанные с обсуждением генплана: сжатые сроки, недостаточное информирование населения, трудности с доступом к документации и отправкой замечаний. Несмотря на все это, документ приняли в ноябре. Остаться нельзя вернуться. Как сейчас живут краснодарцы, уехавшие от мобилизации два года назад В сентябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, Россию покинули сотни тысяч человек. В материале — разговоры с шестью краснодарцами, уехавшими из страны. Истории героев статьи получились очень разными: кто-то вернулся в Россию, разочаровавшись в эмиграции или соскучившись по семье, а кто-то предпочел остаться за рубежом, адаптировавшись к новым условиям и найдя там свое место.

Что-то горит, никто не говорит. Очерк из Пролетарска, где девятый день тушили нефтебазу 18 августа 2024 года дроны атаковали нефтебазу в городе Пролетарске Ростовской области. Пожар, охвативший огромную территорию, не удавалось потушить больше недели. Главный редактор Юга.ру Александр Гончаренко отправился на место событий, чтобы своими глазами увидеть масштабы катастрофы и пообщаться с местными жителями. Его репортаж не столько запечатлел сам пожар, сколько передал кафкианскую атмосферу тревоги и неопределенности, царившую в городе.

Горящая нефтебаза в Пролетарске, 27.8.2024 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом: 7 самых странных скульптур Краснодарского края В противовес серьезным статьям о болевых точках современной России — обзор самых странных арт-объектов Краснодарского края. От кота-гиганта в Сочи и бронзовой «Курортницы» в Приморско-Ахтарске до скандально известной «Капли» в станице Северской и «Белореченского торта» — мы собрали коллекцию скульптур, вызывающих самые разные эмоции. Статью дополнил комментарий искусствоведа Дмитрия Булатова, считающего, что мы имеем дело с новой стадией развития искусства, в которой больше нет критериев: «Это как рубль, который отныне не подлежит обмену, курс которого не может колебаться на торгах эстетического суждения».

На правах рекламы: лучшие партнерские материалы «Круче сеанса психотерапии». Как прошла Альфа Конфа для предпринимателей в Краснодаре 12 марта в краснодарском «Экспограде» прошла Альфа Конфа — масштабное мероприятие для предпринимателей, организованное Альфа-Банком. Более двух тысяч гостей, яркое световое шоу, нетворкинг в формате игры, выступления топовых спикеров, включая основателя диджитал-агентства Nectarin Евгения Гаврилина и эксперта по невербальной коммуникации Михаила Дементьева, — все это сделало Альфа Конфу одним из самых ярких бизнес-событий года. В нашем материале — не только рассказ о мероприятии, но и впечатления участников, отметивших, что мероприятие оказалось «круче сеанса психотерапии». Поиграем в офтальмолога? Пройдите тест и поставьте диагноз шести виртуальным пациентам Партнерский материал от крупнейшей в России сети офтальмологических центров 3Z предложил читателям Юга.ру примерить на себя роль врача-офтальмолога и поставить диагнозы шести виртуальным пациентам. Этот интерактивный и познавательный тест не только проверил знания участников в области офтальмологии, но и рассказал о возможностях современной диагностики и лечения глазных заболеваний в клиниках 3Z.

Парк водопадов «Менделиха» в Сочи: как добраться самостоятельно, фото и описание маршрута Совместно с курортом «Роза Хутор» мы подготовили подробный гайд по парку водопадов «Менделиха». В статье мы рассказали, как добраться до парка, какие маршруты выбрать (малое, среднее или большое кольцо), что взять с собой и какие водопады можно увидеть на пути. Материал, дополненный красочными фотографиями, стал настоящим путеводителем для тех, кто хочет насладиться красотой горной природы и активно провести время на одном из самых популярных курортов России.

Вот таким насыщенным и разнообразным был 2024 год на Юга.ру. Мы следили за важными событиями, делились историями горожан и рассказывали о важных проектах, стараясь держать читателей в курсе всех главных новостей.



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