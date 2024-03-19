«Круче сеанса психотерапии». Как прошла Альфа Конфа для предпринимателей в Краснодаре

12 марта за утренним кофе в краснодарском «Экспограде» собрались более 2000 гостей. В зале приглушенный свет, красные прожекторы, музыка и фуршет. Так началась Альфа Конфа в Краснодаре. На ней предприниматели со всего края могли познакомиться и найти бизнес-партнера, пообщаться с топовыми спикерами и просто хорошо провести время.

Юга.ру побывали на Альфа Конфе и рассказывают, как это было.

Знакомиться через игру Для начала ведущий предлагает парам незнакомцев поиграть: за три минуты они должны угадать, чем занимается их собеседник, по очереди задавая друг другу вопросы из карточек.

За столиками знакомятся продавец мотоциклов, строитель теплиц и бассейнов, дизайнер отельных интерьеров и другие предприниматели. После игры они продолжают кулуарно общаться друг с другом, и уже через несколько минут ведущий приглашает всех на выступление спикеров.

Атмосферу и активный настрой задало яркое световое шоу © Фото Кирилла Гужвинского

© Фото Кирилла Гужвинского

«Всё и сразу» можно только потерять» На сцену выходит основатель диджитал-агентства Nectarin и краудфандинговой платформы Boomstarter Евгений Гаврилин. Он сразу просит гостей включить режим «Допустим», чтобы забрать максимальное количество пользы.

Первый, физический и ментальный, «шрам предпринимателя» Евгений получил еще в 2000-х в Краснодаре: «Я жил в пятиэтажке, в угловой комнате. Мы ходили по квартирам, продавали всякие посудомоечные аппараты, делали добавленную стоимость. Если я приходил к вам или вашей маме, простите меня, пожалуйста. Это был мой первый бизнес, я не хотел. Мы не обманывали, но жестко «впаривали». Я поработал месяц, понял, что какая-то у нас заварушка началась с дальнобойщиками. И я получил опыт, получил шрам, меня порезали. Теперь, когда меня барбер бреет, я, ну потому что рассечение было острым предметом, до сих пор боюсь».

Евгений Гаврилин © Фото Кирилла Гужвинского

Евгений Гаврилин © Фото Кирилла Гужвинского

Эксперт много говорил о страхах и бизнесе «через любовь» и делился опытом проживания переломных моментов предпринимательства. Он практиковал гвоздестояние, искал себя в религии и даже обращался к астрологам: «Я очень скептически относился ко всем инструментам из «мягкой ниши». Но когда у меня случилась задница в одном из бизнесов, я умолял астролога посмотреть мою натальную карту и сказать, есть ли там что-то позитивное или хорошее. Точки опоры были разрушены».

«Всё и сразу» можно только потерять, уверен Евгений. А чтобы наработать 10 тыс. часов профессионализма, нужно тотально сфокусироваться на том, что искренне любишь.

В перерыве между выступлениями интересуюсь у соседа, что у него за бизнес и как ему сегодняшнее мероприятие. Сергей делится: «Я вдохновлен тем, что делают в Краснодаре «Книжный Чарли» и Booker, у меня тоже небольшой книжный, правда пока в нем в основном учебники и канцелярия — хотим с супругой поработать над концепцией и превратить это место в пространство со смыслом, но пока это на уровне мечты. А сегодня я пришел, посмотрел на смелых людей, вечером будет даже Авербух [двукратный чемпион мира среди юниоров по парному фигурному катанию]. В общем я подпитался этой энергией — это круче сеанса психотерапии!».

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На сцену приглашают второго спикера.

Кто тут главный? Следующим выступал эксперт по невербальной коммуникации и профайлер Михаил Дементьев. Он должен был говорить о том, как язык тела влияет на успех бизнеса. Однако со сцены на зрителей смотрел человек довольно зажатый и заурядный — слушать его оказалось откровенно скучно. Зал притих, переваривая такое «ожидание — реальность».

И тут Михаил спросил: «Верится, что он может рассказать что-то полезное? <...> Что было не так? Скорость движения (я выходил достойно или озираясь, что в меня уже полетят помидоры?), полусогнутые ноги, взгляд украдкой. Когда я здоровался с ведущим, моя позиция была абсолютно снизу».

Михаил Дементьев © Фото Кирилла Гужвинского

© Фото Кирилла Гужвинского

Часто мы встречаемся с людьми впервые и уже за 5-7 секунд знакомства по движениям и мимике определяем, кто тут главный, считает эксперт. Тем же самым Михаил предлагает заняться залу: на свадебной фотографии гости единогласно считывают «главаря»-тещу по уверенной позе, наклону силуэта и кулаку в кармане, а на детском снимке — маленькую девочку с грозной гримасой, заправляющую старшими мальчишками. Так работает наш кинетический интеллект.

Чтобы тело помогало строить бизнес, Михаил предлагает начать снимать себя на видео, проанализировать скорость движения, направленность векторов движений рук (внутрь или наружу) и скорректировать их. Уверенный язык тела эксперт проиллюстрировал на примере Акса — персонажа сериала «Миллиарды», который «как ледоколище такой идет» — и предложил предпринимателям опробовать его приемы на сцене.

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После выступления гости отправились на кофе-брейк, где их для интерактивов уже ждала телеведущая Алла Михеева. Все желающие смогли задать вопросы спикерам и сделать с ними селфи. Позже участников Конфы на сцене встречали психолог и сооснователь IT-платформы WHISTLE.expert Наталия Долина, основатель проекта «ВкусВилл.Практика» и спикер в школе управления «Сколково» Евгений Щепин. Завершил вечер хореограф по фигурному катанию и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух.

Краснодар стал второй локацией Альфа Конфы в этом году. Всего в списке — 50 городов. В каждом из них Альфа-Банк создает площадку, которая помогает самым разным предпринимателям «делать все не так, но продолжать».