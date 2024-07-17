Недооцененные шедевры, обескураживающая безвкусица или это так плохо, что даже хорошо? Собрали самые странные арт-объекты Краснодарского края, нанесли их на карту и узнали мнение эксперта (спойлер: Кубань поспевает за всеми европейскими трендами).

1. «Кот» Где: Сочи, парк 80-летия образования Краснодарского края в микрорайоне Макаренко, за гимназией №44. В онлайн-картах место обозначено как «Корчагинский сквер». 26 июня 2024-го администрация Сочи сообщила о завершении первого этапа благоустройства парка 80-летия образования Краснодарского края. Помимо прозаичного ремонта власти позаботились и о культурной составляющей: в зоне отдыха появилась трехметровая скульптура серого кота:

Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру

Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру

Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру

Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру

Незадолго до установки арт-объекта авторы одного из местных пабликов заметили его на дорогах Сочи, предположив, что это кот Бегемот из «Мастера и Маргариты». Однако администрация определила его как пушкинского кота ученого.

На фото возле кота можно заметить молодые деревья, по форме листьев напоминающие дубы, — вот и первая отсылка к лукоморью. Но из-за серо-голубого окраса, «приплюснутой» мордочки и коротких ушей четвероногий скорее напоминает домашнего кота британской породы. Нескромные габариты, спокойная поза в сочетании с удивленным видом и отсутствие других отсылок к поэме классика оставляют некую недосказанность. Возможно, разгадка концепта в самом расположении скульптуры — ведь местный парк почти как «лес и дол видений полный». Вот что рассказала нам местная жительница Ирина: «Названия такого парка никакие карты такси не выдают. Я нашла его как «Корчагинский сквер». И прохожих спрашивала. Кота видимо мало кто видел, его найти еще надо (спуститься). Девочка маленькая подсказала, взрослые прохожие не знали. Кот большой, мне понравился. Меня удивило, что у этого парка вообще огромная территория. Но по сути это тропинки средь леса с крутыми спусками».

В немногочисленных комментариях к посту администрации новый арт-объект тоже оценили положительно, пожелав разве что «больше котиков».

2. «Ракета» Где: Краснодар, Гагаринский бульвар напротив дома №73/5 на улице Гагарина. 8 мая 2024 года общественники по согласованию с администрацией города установили на Гагаринском бульваре Краснодара скульптуру ракеты. Ее высота — 6,5 метров, а размах крыльев — 4. Но главная ее особенность — спецэффекты: внутри ракеты восемь кнопок, при одновременном нажатии на которые должно запускаться световое, лазерное и звуковое шоу.

Как сообщили в городской администрации, в сборе средств для создания ракеты участвовали более тысячи жителей Кубани и всей России, общественники и спонсоры. А вот и кадры с открытия:

На вопрос зачем Краснодару ракета, создатели отвечают так: «Чтобы показать, что для счастья человеку нужен человек». Ведь чтобы «завести» аппарат нужно 4 пары рук: «В момент срабатывания всех восьми датчиков замыкается цепь, и ракета начинает светиться. Внутри ракеты звёздное небо, снаружи световые линии имитируют взлёт. Голос Гагарина «Поехали», а сверху видеокамеры транслируют эмоции людей на сайты городских камер».

Увы, протестировать «цветомузыку» удалось только на открытии, когда ракета работала от генератора. Постоянного питания от городской электросети у арт-объекта пока нет. Из-за этого, а также чтобы скорректировать цвет, сделать поручни и противоскользящее покрытие для лестницы, ракету отправили на доработку:

3. «Курортница» Где: Приморско-Ахтарск, улица Набережная (напротив дома №1 на улице Пролетарской). В августе 2023 года на набережной Приморско-Ахтарска установили бронзовую скульптуру девушки с чемоданом. Как объяснил глава района Максим Бондаренко, она символизирует курортницу, которая приехала на отдых и наслаждается солнцем, морем и бризом. Автор скульптуры — архитектор Георгий Ткемаладзе.

Скульптура выглядит довольно реалистично, однако даже прозрачность намерений (чемодан в руке) и крестик на шее не уберегли туристку от критики за чрезмерную эротичность. В соцсетях ее называли курицей и эскортницей, стыдили за торчащие соски, короткое платье и поездку без мужа и детей.

© Скриншоты фотографий из телеграм-канала t.me/max_bondofficial

Все же большинство комментариев к посту главы района о «Курортнице» были положительными, а сам чиновник пообещал «еще много нового и интересного». И не обманул — в течение года в городе появились еще пять работ Георгия Ткемаладзе: «Рыбак» — образ реального работника ахтарского рыбзавода Матвея Кудолия с музейной фотографии;

скульптура героя фильма «Кин-дза-дза» Уэфа, сыгранного советским актером Евгением Леоновым;

белуга — символ знаковости рыбного промысла в истории района;

памятник участнику СВО;

упряжка с лошадьми. Как рассказал Бондаренко, сейчас архитектор работает над эскизом Сквера авиаторов, который должен появиться в Приморско-Ахтарске в 2025 году.

4. «Капля» Где: станица Северская, сквер «Островок» в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. В ноябре 2022 года в одном из краснодарских пабликов появилось фото странного арт-объекта в сквере «Островок» в станице Северской. Автор поста назвал его «слезой налогоплательщика»:

Пользователи соцсетей предположили, что создатели вдохновлялись арт-объектом «Геолокация» в парке «Краснодар», но на выходе получилось не что иное как огромная интим-игрушка.

Согласно Госзакупкам, скульптура была одним из элементов благоустройства сквера общей стоимостью 51,7 млн рублей. Местные власти купили двухметровую «Каплю» из нержавейки за 2,3 млн рублей в магазине арт-объектов «Симметрия».

Из-за резонанса в СМИ и соцсетях скульптуру демонтировали и отправили на доработку: отпилили высокую ножку — виновницу ярких ассоциаций — и придали металлу более плавные линии. Порядочную «Каплю» вернули на то же место.

Районная прокуратура посчитала, что изначально администрация Северского сельского поселения приняла работы ненадлежащего качества и возбудила дело об административном правонарушении в отношении и. о. главы станицы. В мае 2023-го власти отчитались о завершении благоустройства сквера и объяснили связь его облика с водной тематикой: в 70-е на месте «Островка» была лодочная станция, но в 90-х водоем осушили и забросили. О «Капле», логично вписывающейся в водный концепт, в новости решили не напоминать.

5. «Белореченский торт» Где: Белореченск, на входе в городской парк на улице Ленина, 62а. «Сначала никто даже не понял, что это и для чего, что за кусок булыжника в домике», — пишет об арт-объекте Елена и ставит ему 5 звезд. Среди других ассоциаций комментаторов — халва, сыр и даже метеорит. Загадочная скульптура из камня, заключенного в металлический каркас, появилась у входа в городской парк Белореченска 18 августа 2021 года. Она посвящена одному из самых узнаваемых местных брендов с 37-летней историей — «Белореченскому торту». По задумке, расколотый камень — это разрезанный торт, а каркас из нержавейки — грани коробки. Вместе они символизируют «торт, который никогда не испортится».

Скульптура «Белореченский торт» в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Скульптура «Белореченский торт» в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Скульптура «Белореченский торт» в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру

По информации местных СМИ, розовато-дымчатый доломит для скульптуры добыли в поселке Хамышки, а каменный десерт из него изготовил краснодарец Валерий Казас по заказу «Белореченских тортов». Широкой публике автор известен скандальными «Тороидами» из серии «Папье Маше». Скульптуры установили в Краснодаре на улице Кубанской Набережной в июне 2021 года, но из-за недовольства горожан убрали уже через три дня без шанса на переделку.

Белореченская же публика оказалась куда снисходительнее к причудливым формам современного искусства. Минималистичные работы Казаса не раз украшали площадки российских и международных ленд-арт [направление отличает тесная связь арт-объекта с природным ландшафтом] выставок и фестивалей в России и за рубежом. Так, в 2018-м в московском парке Горького установили композицию Казаса «Камни.Rocks» — девять стальных кубов, заполненных крупным известняком (композиция напоминает «Белореченский торт»). Автор предпочитает экспериментировать с натуральными камнями, деревом и металлом, часть его работ представлена на сайте.

6. Фонтан «Балерины» Где: Геленджик, Сквер искусств на улице Революционной, 6.

В марте 2020 года краевая администрация сообщила, что у здания бывшего Южного курортного зала в Геленджике построят Сквер искусств. Центральным элементом его благоустройства назначили фонтан «Балерины» — три бронзовые скульптуры танцовщиц в пачках из струй воды.

Для выбора лучшего эскиза нового арт-объекта власти устраивали конкурс среди жителей и гостей города. Победителем стал скульптор Николай Маринин. Как отметили в МЦУ Геленджика, благоустройство провели за счет курортного сбора. Вот что получили горожане:

«Балерины» появились в сквере в октябре 2022 года и оказались подозрительно схожими с «Тремя прима-балеринами» из китайского Сучжоу (автор работы — Малгожата Ходаковска). Внимание администрации и горожан на это обратил автор песен и стихов о Геленджике, бард, кандидат в депутаты от КПРФ Александр Ливенцев. 29 августа 2023-го на своей странице во «ВКонтакте» он написал, что инициировал проверку ОБЭП на предмет хищений при строительстве нового сквера. Позже Ливенцев сообщил, что 15 февраля 2024 открыли «уголовное дело по факту хищений при строительстве сквера с тремя балеринами дешевой китайской штамповки». Хронологию «городского детектива» автор публикует на своей странице, прилагая документы.

Помимо неприятного осадка от разбирательств с плагиатом огорчение у очевидцев вызывало и исполнение задумки. Чтобы одеть «танцовщиц» в полноценные «юбки», нужен стабильно сильный напор воды. Но, как заметила «Живая Кубань», через год после установки балерины «оголились»:

Хоть скульптура выглядит удручающе, большого резонанса история с плагиатом пока не получила. Возможно, потому, что жителей Геленджика больше заботит отсутствие воды в собственных домах — этим летом из-за засухи и рекордного количества туристов местная водоснабжающя компания ограничила напор холодной воды.

7. Огурец и …? Где: Белореченск, в центре городского парка на улице Ленина, 62а.

Об этом арт-объекте практически нет информации в сети. При беглом осмотре он напоминает тривиальный союз помидора с огурцом. Подлинный же облик откроется тем, кто отбросит ассоциацию с летним кубанским салатом:

Безымянная скульптура в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Безымянная скульптура в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Да, это клубника и огурец — с характерными семечками, пупырышками и …руками? Несмотря на улыбку, нахмуренная клубничная монобровь, кажется, выдает некую озадаченность.

Так почему же в центральном парке города клубника обнимается с огурцом? Все просто: выращивание этих двух культур прославило Белореченск по всему краю и за его пределами. Каждый знающий покупатель клубники на Кубани ищет на картонке с ценником прилагательное «белореченская» как знак качества. То же самое с огурцами.

Самым клубничным муниципалитетом края Белореченск стал еще в советские годы, так что концепт скульптуры не вызывает вопросов у местных, а приезжих заставляет узнавать что-то новое во время прогулки.

«Авторы придерживаются европейских ценностей». Мнение эксперта

Специально для Юга.ру кубанские арт-объекты прокомментировал художник и куратор Дмитрий Булатов. Он получал Премию им. С. Курёхина (2023) и дважды — Государственную премию в области современного искусства «Инновация» (2008, 2013).

«В отличие от многих моих коллег — искусствоведов и критиков, я уверен, что эти произведения имеют исследовательскую ценность. Как экскременты мамонта, которые помогают ученым понять взаимодействие организма с окружающей средой. Так и здесь — эти объекты могут многое рассказать о своих создателях. В частности, можно утверждать, что авторы (подрядчики и заказчики) этих произведений придерживаются европейских ценностей и изо всех сил пытаются привнести на местную сцену актуальные международные тренды. Например, группа «Клубника и огурец» демонстрирует приверженность авторов идеям растительного сознания и межвидового скрещивания, что сегодня очень популярно в Скандинавии. А скульптура «Курортница» воплощает собой феминистический дискурс, изображая женщину, которая вырывается из пут патриархальной семьи. Не говоря уже об объекте «Капля», авторы которого отражают сопротивление локальных сообществ к веяниям глобализма — хорошо известно, что анальная пробка символизирует уникальность миссии отдельного субъекта. Напомню, что аналогичная инсталляция американца Пола Маккарти, установленная в центре Парижа, снискала любовь независимых парижан. Что же до эстетической ценности этих работ, то, похоже, что мы имеем дело с какой-то новой стадией, в которой больше нет критериев. Это как рубль, который отныне не подлежит обмену, курс которого не может колебаться на торгах эстетического суждения. Местечковая экспрессия, скрытые желания и психоделия форм — все это прекрасно отражает состояние отечественного культурного ландшафта. И поэтому воспринимается как совокупный диагноз».

Арт-объекты из нашей подборки мы нанесли на карту: