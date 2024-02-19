В Краснодаре жители построили стену из бетонных блоков между многоэтажными домами — соцсети

Жители микрорайона Гидростроителей в Краснодаре построили стену, чтобы оградить многоэтажные дома друг от друга

В сети стали появляться фото и видео с места необычного строительства в Краснодаре. По информации из соцсетей, жители многоэтажных домов собрали деньги и построили забор из бетонных блоков у себя во дворе, чтобы преградить путь соседям, которые сокращали дорогу.

Жители улицы Парусной и ЖК «Премьера» в Краснодаре с 2023 года спорят о проезде и проходе от одного района к другому. За конфликтом можно проследить по публикациям в городских пабликах. Сначала местные установили металлический забор, теперь возвели бетонную преграду.