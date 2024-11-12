Поиграем в офтальмолога? Пройдите тест и поставьте диагноз шести виртуальным пациентам

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Краснодарский край

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  • © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру

Поздравляем, еще никогда вы не получали новую профессию так быстро. Вы — офтальмолог, правда пока на испытательном сроке.

Поставьте диагнозы шести виртуальным пациентам, а мы вместе с краснодарской офтальмологической клиникой 3Z оценим ваши перспективы на новом поприще.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Поиграем в офтальмолога? Пройдите тест и поставьте диагноз шести виртуальным пациентам

3Z — крупнейшая в России сеть современных офтальмологических центров. Это 5 клиник в Краснодаре, Москве, Перми, Ессентуках и Махачкале и 29 диагностических филиалов в девяти регионах России.

Уже более 20 лет в 3Z лечат катаракту, глаукому, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, кератоконус, заболевания стекловидного тела и сетчатки. В клиниках пациентам любого возраста проводят диагностику зрения, помогают подобрать удобные очки и контактные линзы и при необходимости проводят хирургическое лечение.

8 (861) 201 84 30
Краснодар, ул. Красных Партизан, 18

3z.ru

ООО «Три-З». Лицензия №Л041-00110-26/00589165 от 03.02.2022 г. ОГРН 1032304158193
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Не пытайтесь самостоятельно ставить диагнозы реальным людям, обращайтесь к квалифицированным специалистам!

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