Поиграем в офтальмолога? Пройдите тест и поставьте диагноз шести виртуальным пациентам
Поздравляем, еще никогда вы не получали новую профессию так быстро. Вы — офтальмолог, правда пока на испытательном сроке.
Поставьте диагнозы шести виртуальным пациентам, а мы вместе с краснодарской офтальмологической клиникой 3Z оценим ваши перспективы на новом поприще.
Спасибо, что прошли наш тест!
Поиграем в офтальмолога? Пройдите тест и поставьте диагноз шести виртуальным пациентам
3Z — крупнейшая в России сеть современных офтальмологических центров. Это 5 клиник в Краснодаре, Москве, Перми, Ессентуках и Махачкале и 29 диагностических филиалов в девяти регионах России.
Уже более 20 лет в 3Z лечат катаракту, глаукому, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, кератоконус, заболевания стекловидного тела и сетчатки. В клиниках пациентам любого возраста проводят диагностику зрения, помогают подобрать удобные очки и контактные линзы и при необходимости проводят хирургическое лечение.
8 (861) 201 84 30
Краснодар, ул. Красных Партизан, 18
3z.ru
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Не пытайтесь самостоятельно ставить диагнозы реальным людям, обращайтесь к квалифицированным специалистам!