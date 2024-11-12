Поиграем в офтальмолога? Пройдите тест и поставьте диагноз шести виртуальным пациентам

Поздравляем, еще никогда вы не получали новую профессию так быстро. Вы — офтальмолог, правда пока на испытательном сроке.

Поставьте диагнозы шести виртуальным пациентам, а мы вместе с краснодарской офтальмологической клиникой 3Z оценим ваши перспективы на новом поприще.