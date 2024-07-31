«Самый многострадальный»: аэропорт Краснодара попал в топ-15 удивительных авиагаваней России
Туроператоры составили рейтинг удивительных аэропортов России. Краснодарскую гавань эксперты назвали самой «терпеливой», «живучей» и «многострадальной»
31 июля пресс-служба ассоциации туроператоров (АТОР) поделилась рейтингом самых удивительных аэропортов России. В топ-15 вошел краснодарский аэрохаб «Пашковский».
Жительница Краснодара больше недели живёт в аэропорту Бангкока:
Туроператоры назвали аэропорт «самым терпеливым», «самым живучим» и «самым многострадальным», так как в 2022 году он приостановил работу, и его судьба резко изменилась.
«Во-первых, после пандемии и увеличения внутреннего пассажиропотока он, несмотря на отсутствие новой инфраструктуры, обслужил 5 млн. пассажиров за год. Во-вторых, авиагавань и сейчас пытается сохранить персонал в условиях жестких ограничений», — поделись специалисты авиаотрасли.
В АТОР «Пашковский» назвали и «самым оптимистичным» — несмотря на то, что аэропорт не обслуживает регулярные пассажирские рейсы уже 2,5 года, здесь возводят новый терминал. Его планируют достроить осенью 2026 года.
В рейтинг также попали аэропорты «Внуково», «Крайний», «Жуковский», «Домодедово», «Вологда», «Певек», «Лаврентия», «Шушенское», «Храброво», «Элиста», «Грозный», «Пулково», «Толмачево» и «Кольцово».
Напомним, что в декабре 2023 года аэропорт Краснодара принял тестовый гражданский рейс из Минеральных Вод, чтобы проверить безопасность воздушного пути на подлете к аэродрому. Однако Минобороны запретило открывать воздушную гавань. Позже вице-президент РСТ заявил, что аэропорт Краснодара может возобновить работу в 2024 году.
Как писали ранее Юга.ру, строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии обойдется в 12,6 млрд рублей.