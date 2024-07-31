«Самый многострадальный»: аэропорт Краснодара попал в топ-15 удивительных авиагаваней России

Туроператоры назвали аэропорт «самым терпеливым», «самым живучим» и «самым многострадальным», так как в 2022 году он приостановил работу, и его судьба резко изменилась.



«Во-первых, после пандемии и увеличения внутреннего пассажиропотока он, несмотря на отсутствие новой инфраструктуры, обслужил 5 млн. пассажиров за год. Во-вторых, авиагавань и сейчас пытается сохранить персонал в условиях жестких ограничений», — поделись специалисты авиаотрасли.



В АТОР «Пашковский» назвали и «самым оптимистичным» — несмотря на то, что аэропорт не обслуживает регулярные пассажирские рейсы уже 2,5 года, здесь возводят новый терминал. Его планируют достроить осенью 2026 года.

В рейтинг также попали аэропорты «Внуково», «Крайний», «Жуковский», «Домодедово», «Вологда», «Певек», «Лаврентия», «Шушенское», «Храброво», «Элиста», «Грозный», «Пулково», «Толмачево» и «Кольцово».