От вокзала до аэропорта. В Краснодаре протяженность подземного метро составит более 25 км

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фото freepik с сайта ru.freepik.com

Трамвайное метро длиной 25,6 км планируют проложить от ж/д вокзала до аэропорта. На это уйдет около шести лет

Предыстория:  Строительство подземного метро активно обсуждали осенью 2023 года в связи с проектом микрорайона «Новый Краснодар».

Главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков рассказал, что ветку необходимо тянуть от «старого центра». Стоимость проекта оценили в 95 млрд рублей.

ВШУ экономически обосновала проект первой ветки метро в Краснодаре, а экс-главный архитектор края Юрий Рысин заявил, что могут возникнуть проблемы и это дорогое удовольствие.

Краснодар фантастический:

3 сентября начальник отдела по развитию ГЧП и реализации концессионных соглашений Минэкономики Краснодарского края Елена Тимошенко сообщила «Кубань Информ», что протяженность трассы скоростного подземного метро в Краснодаре составит 25,6 км. По плану, пути проложат от ж/д вокзала «Краснодар-1» до аэропорта «Пашковский». На строительство только этого участка уйдет около шести лет.  

По словам Тимошенко, трасса пройдет через улицы Красную и 40-летия Победы, потом вниз через Багряную и поселок Новознаменский. По другим участкам данных пока нет.

«Вместе с тем проводится работа по определению источников финансирования для реализации проекта. На данном этапе в целях реализации проекта рассматривается возможность привлечения финансирования из федерального бюджета Российской Федерации», — рассказали в министерстве.

В мэрии Краснодара в ответ на официальный запрос СМИ сообщили, что сам проект пока прорабатывают. Специалисты решают земельно-правовые вопросы, чтобы подтвердить возможность строительства линии.

Напомним, что в 2017 году в Краснодаре предложили построить канатное метро. Урбанист Аркадий Гершман объяснял Юга.ру, почему строительство канатной дороги в центре Краснодарского края — плохая идея.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2024 году могут начать строительство сети электропоездов по проекту «Наземка».

Дороги Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт Пробки Строительство Транспорт

Новости

От вокзала до аэропорта. В Краснодаре протяженность подземного метро составит более 25 км
В Краснодарском крае зарегистрировано более 1,9 млн легковых автомобилей. Больше только в Москве и Московской области
Морское такси между Сочи и Новороссийском не запустят в 2024 году
В Олимпийском парке Сочи ввели ограничения для самокатов и других СИМов
В Краснодаре покажут спектакль-исповедь «Мама»
От классики до авангарда. В Краснодаре откроется выставка «Фотография вне времени»

Лента новостей

«Расчеты на месте — сильный ветер»
2 сентября, 12:39
«Расчеты на месте — сильный ветер»
На нефтебазе в Пролетарске потушили возгорание
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
2 сентября, 10:55
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Разбор крупной победы ФК «Краснодар» в Москве
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
2 сентября, 15:59 Реклама
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
В Новой Елизаветке в День знаний открыли школу

Реклама на сайте