От вокзала до аэропорта. В Краснодаре протяженность подземного метро составит более 25 км

Предыстория: Строительство подземного метро активно обсуждали осенью 2023 года в связи с проектом микрорайона «Новый Краснодар». Главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков рассказал , что ветку необходимо тянуть от «старого центра». Стоимость проекта оценили в 95 млрд рублей. ВШУ экономически обосновала проект первой ветки метро в Краснодаре, а экс-главный архитектор края Юрий Рысин заявил , что могут возникнуть проблемы и это дорогое удовольствие.

3 сентября начальник отдела по развитию ГЧП и реализации концессионных соглашений Минэкономики Краснодарского края Елена Тимошенко сообщила «Кубань Информ», что протяженность трассы скоростного подземного метро в Краснодаре составит 25,6 км. По плану, пути проложат от ж/д вокзала «Краснодар-1» до аэропорта «Пашковский». На строительство только этого участка уйдет около шести лет.



По словам Тимошенко, трасса пройдет через улицы Красную и 40-летия Победы, потом вниз через Багряную и поселок Новознаменский. По другим участкам данных пока нет.



«Вместе с тем проводится работа по определению источников финансирования для реализации проекта. На данном этапе в целях реализации проекта рассматривается возможность привлечения финансирования из федерального бюджета Российской Федерации», — рассказали в министерстве.



В мэрии Краснодара в ответ на официальный запрос СМИ сообщили, что сам проект пока прорабатывают. Специалисты решают земельно-правовые вопросы, чтобы подтвердить возможность строительства линии.