Живее всех живых. 15 памятников Ленину в Краснодаре
На этой неделе в одном из краснодарских скверов установили памятник Ленину, разговаривающему с матросом. Несколько десятилетий до этого скульптура простояла на территории краснодарского Масложиркомбината, пока городские власти не решили отреставрировать ее и сделать более доступной для обзора.
В XX веке в разных местах Краснодара установили несколько десятков памятников и бюстов Ильича. Их ставили перед проходными заводов, в школьных дворах, перед домами культуры, на территории военных частей, в учебных заведениях и на площадях. С каждым годом их становится все меньше.
Юга.ру сделали подборку краснодарских монументов, установленных в честь вождя мирового пролетариата. В материал попали далеко не все Ленины — на территорию некоторых режимных объектов оказалось сложно попасть, а некоторые из памятников просто не сохранились.
Один из первых памятников Ленину на территории Краснодарского края установили 7 ноября 1925 года. Проект создали ленинградский скульптор В. Козлов и братья Константин и Леопольд Дитрих. В годы Великой Отечественной войны, когда возникла угроза оккупации, фигуру Ленина сняли с постамента и спрятали. Далее следы памятника были потеряны. Новый монумент, типовую бетонную скульптуру, установили в 1947 году на сохранившийся постамент. В 2017 году памятник, находившийся к тому моменту уже в аварийном состоянии, отреставрировали.
На территории станкостроительного завода «Седин», у ремонтно-механического цеха, памятник Ленину установили в 1967 году. Сейчас он находится под охраной государства. Видно, что скульптуру дедушки периодически красят.
А вот и еще один памятник вождю, открытый в 1967 году. Он тоже находится на территории завода «Седин», у здания заводоуправления. На самом деле, где-то на территории завода должен быть еще и бюст Ильича, но его мы найти не смогли.
Бюст Ленина работы скульптора Ивана Шмагуна и художника-архитектора Евгения Лашука установили в 1967 году перед зданием фарфоро-фаянсового завода «Чайка» аккурат к юбилею Революции. Кстати, на самом заводе фарфоровые бюсты Ильича в то время тоже выпускали.
Следующий в нашем списке бюст тоже принадлежит авторству творческого дуэта Шмагун-Лашук, которые не остановились и через год закончили еще одну скульптуру вождя мировой революции. Ее установили перед зданием мебельно-деревообрабатывающего комбината «Кавказ» на улице Коммунаров (во дворе нынешнего БЦ «Кавказ»).
Этот памятник перед зданием Дома культуры Хлопчато-бумажного комбината установили в 1962 году. Сейчас в здании на улице Стасова находится министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. А Владимир Ильич продолжает невозмутимо стоять на своем посту.
И вновь бюст Ильича и вновь Иван Шмагун и Евгений Лашук. Первоначально был установлен в парке имени Горького (ныне Городской сад) в 1965 году. В начале 1980-х во время реконструкции парка его перенесли в школу № 43 на улице Майкопской.
Изначально памятник работы скульптора П. Сабсая и архитектора А. Великанова открыли 22 апреля 1956 года на площади перед зданием Краевого комитета КПСС (ныне Законодательное собрание Краснодарского края, ул. Красная, 3). Спустя ровно полвека монумент перенесли и установили в начале улицы Ленина перед зданием ДК ЖД. Рассказывают, что в начале 1990-х казаки ночью сняли памятник с постамента, вывезли за город и бросили где-то в полях. Но по приказу мэра города Валерия Самойленко монумент нашли и быстро вернули на место.
Композицию с матросом и Лениным отлили в середине 50-х на заводе в Мытищах. Автор памятника, согласно сохранившемуся клейму, — уже известный нам Евгений Лашук. Монумент привезли в Краснодар и установили на кирпичном постаменте на территории МЖК. Долгие годы памятник стоял и разрушался, пока в 2019 году на его реставрацию не выделили деньги по поручению главы города Евгения Первышова. Впервые за 60 лет монумент из сплава бронзы, алюминия и олова очистили от десяти слоев краски, на нем восстановили некоторые фрагменты, устранили трещины и дефекты. После грунтования нанесли несколько слоев специальной краски и лака. Памятник специально установили без постамента в сквере на пересечении улиц Ленина и Суворова. Теперь это, можно сказать, арт-объект.
Этот бюст Ленина работы скульптора Александрова открыли на территории краснодарского винно-водочного завода на улице Седина еще в 1936 году. Почему именно здесь — неизвестно. Но можно предположить, что, находясь под бдительным оком вождя, работники не могли даже подумать о том, чтобы вынести готовую продукцию с территории спиртзавода.
«Учиться, учиться и еще раз учиться!» — словно говорит эта скульптура Ильича, установленная на территории краснодарского Сельхозинститута (ныне КубГАУ). Авторы — вы не поверите, скульптор Иван Шмагун и архитектор Евгений Лашук. Монумент установили, конечно же, в 1967 году, в годовщину Революции.
Стелу с барельефом кудрявого Володи Ульянова создал коллектив Краснодарского художественного творческо-производственного комбината. Над памятником трудились сразу пять человек — художники С. Одинцов, Ю. Рыбаков, Н. Блудов и архитекторы А. Качаев и Н. Каюков. Стелу открыли в годовщину — нет, не революции, а рождения Ульянова-Ленина, 22 апреля 1965 года.
И еще один объект культурного наследия, установленный к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Стоит до сих пор у цеха № 1 на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова.
Этот памятник Владимиру Ильичу работы скульптора В. Г. Павлова установили перед зданием Дома культуры Камвольно-суконного комбината Краснодара в 1966 году. Монумент является объектом культурного наследия.
Бюст Ленина на улице Кожевенной установлен прямо перед зданием Хлебозавода № 3. Как и предыдущие объекты, находится под охраной государства.
В наш обзор не попали памятники, которые находятся на территории краснодарского авиаучилища, геронтологического центра, военного госпиталя, завода резинотехнических изделий и некоторых других интересных мест нашего города. Если вы знаете, где еще находятся монументы Ленину, — присылайте фото и адрес в редакцию на почту info@yuga.ru, и мы добавим их в этот материал.
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