В Геленджике объявили конкурс на лучший эскиз фонтана «Балерины»

В Геленджике до 1 мая будет идти прием заявок на конкурс эскизов нового фонтана

Администрация курорта планирует построить сквер Искусств на набережной возле бывшего Южного курортного зала. Раньше на этом месте располагался ресторан, а по выходным устраивали танцы и театральные представления, проводили творческие вечера.

Район освободили от забора, ненужных объектов, и сейчас власти разрабатывают схему его благоустройства, в которую войдет и фонтан. Поэтому для жителей и гостей курорта объявили конкурс на лучший эскиз фонтана «Балерины».

До 1 мая все желающие могут направить свои работы на электронную почту управления архитектуры и градостроительства администрации Геленджика: uag_gel@mail.ru. Также эскизы можно приносить в приемную ежедневно с 9:00 до 18:00. Победителя выберут в середине мая, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Напомним, в августе 2019 года жителям Анапы предложили выбрать эскиз стелы на въезде в город и представили несколько работ.