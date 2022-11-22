В станице Северской демонтировали арт-объект, похожий на игрушку для взрослых

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео «Комсомольской правды»
    © Скриншот видео «Комсомольской правды»

Арт-объект «Капля» в станице Северской увезли на доработку

В станице Северской демонтировали знаменитый арт-объект. Его отправили на доработку. В администрации Северского района информацию комментировать не стали.

Арт-объект установили в сквере «Островок» несколько дней назад. Он сразу вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи решили, что он похож на секс-игрушку, а в администрации района сказали, что ничего необычного в дизайне скульптуры не видят.

Заказ выполнила компания «Симметрия». На сайте магазина есть похожие арт-объекты. Вот, как они выглядят:

  • © Скриншоты https://symmetry-art-object.ru/
    © Скриншоты https://symmetry-art-object.ru/
  • © Скриншоты https://symmetry-art-object.ru/
    © Скриншоты https://symmetry-art-object.ru/

Скульптуру установили в сквере в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы планируют завершить до конца года. 

Благоустройство Искусство Парки Северский район

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