В станице Северской демонтировали арт-объект, похожий на игрушку для взрослых

В станице Северской демонтировали знаменитый арт-объект. Его отправили на доработку. В администрации Северского района информацию комментировать не стали.

Арт-объект установили в сквере «Островок» несколько дней назад. Он сразу вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи решили, что он похож на секс-игрушку, а в администрации района сказали, что ничего необычного в дизайне скульптуры не видят.

Заказ выполнила компания «Симметрия». На сайте магазина есть похожие арт-объекты. Вот, как они выглядят: