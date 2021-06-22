В Краснодаре неизвестные закидали яйцами «Тороиды» на Кубанской Набережной

Напомним, о том, что в Краснодаре появятся три новых арт-объекта, мэр города Евгений Первышов сообщил в октябре 2020 года. Скульптуры «Тороиды» из серии «Папье-Маше» установили спустя девять месяцев на улице Кубанской Набережной. Их создателем является скульптор Валерий Казас.

Меценат проекта Евгений Руденко рассказал порталу Юга.ру свою оценку происходящему. Он объяснил, что люди часто судят об искусстве поверхностно, не пытаясь хоть немного подумать и поискать смысл. По его словам, серию скульптур «Тороиды» можно объясить современным интернет-мемом «… — ожидание и реальность». Тороид или тор — поверхность, получаемая вращением окружности вокруг оси, лежащей с ней в одной плоскости или «бублик».

«Геометрия имеет дело только с идеальными объектами, а в жизни ничего идеального — точки, прямой, окружности, сферы и т.д. — не существует, как и идеального тора. Идеальными могут быть лишь наши мечты и чувства. Эти скульптуры — и есть примеры воплощения наших чистых идеалов, надежд и устремлений в неидеальной реализации как сама жизнь — человека, семьи, компании, народа и страны в целом. Понимаю, что у всех жителей города в идеале есть право голоса и они желают высказаться, но знаю также, что в реальной жизни люди интеллигентные и воспитанные, как правило, заняты делом и помалкивают, а побеждают в таких дискуссиях самые крикливые, «прекрасно разбирающиеся во всём» — медицине, футболе, чужом бизнесе, в бюджетном планировании и т.д.», — объяснил он.