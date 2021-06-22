В Краснодаре неизвестные закидали яйцами «Тороиды» на Кубанской Набережной
22 июня стало известно, что скульптуры «Тороиды» Валерия Казаса в Краснодаре закидали яйцами
Напомним, о том, что в Краснодаре появятся три новых арт-объекта, мэр города Евгений Первышов сообщил в октябре 2020 года. Скульптуры «Тороиды» из серии «Папье-Маше» установили спустя девять месяцев на улице Кубанской Набережной. Их создателем является скульптор Валерий Казас.
22 июня паблик «Типичный Краснодар» опубликовал фотографии с изображением скульптур «Тороиды», которые испортили вандалы.
«Проезжая сегодня утром мимо новых скульптур, обнаружил, что все три произведения искусства были закиданы яйцами», — сообщил очевидец.
Меценат проекта Евгений Руденко рассказал порталу Юга.ру свою оценку происходящему. Он объяснил, что люди часто судят об искусстве поверхностно, не пытаясь хоть немного подумать и поискать смысл. По его словам, серию скульптур «Тороиды» можно объясить современным интернет-мемом «… — ожидание и реальность». Тороид или тор — поверхность, получаемая вращением окружности вокруг оси, лежащей с ней в одной плоскости или «бублик».
«Геометрия имеет дело только с идеальными объектами, а в жизни ничего идеального — точки, прямой, окружности, сферы и т.д. — не существует, как и идеального тора. Идеальными могут быть лишь наши мечты и чувства. Эти скульптуры — и есть примеры воплощения наших чистых идеалов, надежд и устремлений в неидеальной реализации как сама жизнь — человека, семьи, компании, народа и страны в целом. Понимаю, что у всех жителей города в идеале есть право голоса и они желают высказаться, но знаю также, что в реальной жизни люди интеллигентные и воспитанные, как правило, заняты делом и помалкивают, а побеждают в таких дискуссиях самые крикливые, «прекрасно разбирающиеся во всём» — медицине, футболе, чужом бизнесе, в бюджетном планировании и т.д.», — объяснил он.
Напомним, в апреле мэр Краснодара Евгений Первышов пригрозил показывать по телеканалам тех, кто рисует граффити в Вишняковском сквере. А позже в Сочи обрушилась статуя солиста «Иванушек International». Среди версий произошедшего назвали вандализм.