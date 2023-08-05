Власти Приморско-Ахтарска установили на набережной скульптуру курортницы. В интернете объект критикуют за фривольный вид девушки, отдыхающей без мужа и детей

Утром 5 августа глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко рассказал, что его коллеги продолжили «менять внешний облик нашей набережной и наполнять ее новыми арт-объектами». «Приморско-Ахтарск — уникальная природная туристическая территория края, со своими особенностями и преимуществами. Символом этого мы решили сделать скульптуру курортницы, которая приехала к нам на отдых и наслаждается нашим солнцем, морем и бризом на городской набережной», — пояснил Бондаренко.

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Скульптуру пришлось переделывать

По его мнению, установка таких объектов создает неповторимый облик курортного города. Чиновник поблагодарил «за великолепное исполнение образа курортницы скульптора Георгия Ревазовича Ткемаладзе и его команду». Также Бондаренко пообещал «еще много нового и интересного». В комментариях под его постом в телеграм-канале большинство пользователей оценили новую скульптуру положительно, но и среди дружного одобрения раздались голоса недовольных эротичностью скульптуры.

Мнения разделились иначе под постом в одном из пабликов Краснодара. Его авторы задали тон обсуждения описанием: «Курортница прекрасна и счастлива — она без мужа, без детей, на каблуках и готова к увлекательным приключениям». Далее пользователи сфокусировались на торчащих сосках и длине платья (или ночнушки), назвали изображенную девушку эскортницей и курицей и забеспокоились о семейных скрепах. И усомнились в том, что Приморско-Ахтарск считают курортом.