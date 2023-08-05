Эскортница или курортница? Люди раскритиковали скульптуру девушки в Приморско-Ахтарске за торчащие соски и нарушение семейных ценностей

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фотографий из телеграм-канала t.me/max_bondofficial
    © Скриншоты фотографий из телеграм-канала t.me/max_bondofficial

Власти Приморско-Ахтарска установили на набережной скульптуру курортницы. В интернете объект критикуют за фривольный вид девушки, отдыхающей без мужа и детей

Утром 5 августа глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко рассказал, что его коллеги продолжили «менять внешний облик нашей набережной и наполнять ее новыми арт-объектами».

«Приморско-Ахтарск — уникальная природная туристическая территория края, со своими особенностями и преимуществами. Символом этого мы решили сделать скульптуру курортницы, которая приехала к нам на отдых и наслаждается нашим солнцем, морем и бризом на городской набережной», — пояснил Бондаренко.

В станице Северской установили арт-объект за 2,5 млн рублей, похожий на секс-игрушку:

По его мнению, установка таких объектов создает неповторимый облик курортного города. Чиновник поблагодарил «за великолепное исполнение образа курортницы скульптора Георгия Ревазовича Ткемаладзе и его команду». Также Бондаренко пообещал «еще много нового и интересного».

В комментариях под его постом в телеграм-канале большинство пользователей оценили новую скульптуру положительно, но и среди дружного одобрения раздались голоса недовольных эротичностью скульптуры.

Мнения разделились иначе под постом в одном из пабликов Краснодара. Его авторы задали тон обсуждения описанием: «Курортница прекрасна и счастлива — она без мужа, без детей, на каблуках и готова к увлекательным приключениям».

Далее пользователи сфокусировались на торчащих сосках и длине платья (или ночнушки), назвали изображенную девушку эскортницей и курицей и забеспокоились о семейных скрепах. И усомнились в том, что Приморско-Ахтарск считают курортом.

Как сообщали Юга.ру, недавно гости или жители Сочи возмутились секс-сувенирам на пляже, но они популярны на курортах других стран.

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Эскортница или курортница? Люди раскритиковали скульптуру девушки в Приморско-Ахтарске за торчащие соски и нарушение семейных ценностей
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