Эскортница или курортница? Люди раскритиковали скульптуру девушки в Приморско-Ахтарске за торчащие соски и нарушение семейных ценностей
Власти Приморско-Ахтарска установили на набережной скульптуру курортницы. В интернете объект критикуют за фривольный вид девушки, отдыхающей без мужа и детей
Утром 5 августа глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко рассказал, что его коллеги продолжили «менять внешний облик нашей набережной и наполнять ее новыми арт-объектами».
«Приморско-Ахтарск — уникальная природная туристическая территория края, со своими особенностями и преимуществами. Символом этого мы решили сделать скульптуру курортницы, которая приехала к нам на отдых и наслаждается нашим солнцем, морем и бризом на городской набережной», — пояснил Бондаренко.
В станице Северской установили арт-объект за 2,5 млн рублей, похожий на секс-игрушку:
По его мнению, установка таких объектов создает неповторимый облик курортного города. Чиновник поблагодарил «за великолепное исполнение образа курортницы скульптора Георгия Ревазовича Ткемаладзе и его команду». Также Бондаренко пообещал «еще много нового и интересного».
В комментариях под его постом в телеграм-канале большинство пользователей оценили новую скульптуру положительно, но и среди дружного одобрения раздались голоса недовольных эротичностью скульптуры.
Мнения разделились иначе под постом в одном из пабликов Краснодара. Его авторы задали тон обсуждения описанием: «Курортница прекрасна и счастлива — она без мужа, без детей, на каблуках и готова к увлекательным приключениям».
Далее пользователи сфокусировались на торчащих сосках и длине платья (или ночнушки), назвали изображенную девушку эскортницей и курицей и забеспокоились о семейных скрепах. И усомнились в том, что Приморско-Ахтарск считают курортом.
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