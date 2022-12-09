В станице Северской прокуратура возбудила дело в отношении и.о. главы из-за скандального арт-объекта в сквере

В Северском районе прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности главы станицы. Причиной стала популярная в сети «Капля». Арт-объект, который в СМИ и соцсетях сравнили с интим-игрушкой. Правоохранители считают, что администрация Северского сельского поселения приняла работы ненадлежащего качества.

Напомним, в парке «Островок» станицы Северской 21 ноября установили «Каплю». Юга.ру рассказывали об этом подробно. После публикации фотографии арт-объекта в соцсетях начались бурные обсуждения. На создание скульптуры было направлено 2,3 млн руб. и, как оказалось, по проекту, «постамента» у «Капли» быть не должно было. Именно «подставка» создала ту яркую ассоциацию, о которой шутили в сети.

В результате на следующий день скульптуру демонтировали и увезли на доработку. Объект появился в сквере в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в краевой прокуратуре, сначала и.о. главы станицы внесли представление. А теперь правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним, 8 декабря в Краснодаре назначили двух вице-мэров. Один из них в прошлом году заработал 13 млн.