В парке Сочи установили скульптуру кота. Она огромная и странная

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»

В Сочи завершили первый этап благоустройства парка 80-летия Краснодарского края

26 июня администрация Сочи сообщила, что рабочие завершили первый этап благоустройства парка 80-летия Краснодарского края. Он находится в микрорайоне Макаренко.

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В парке отремонтировали пешеходные дорожки и подпорные стены, установили ограждения вдоль тротуаров на склонах и уличную мебель, расширили сеть освещения. Также рабочие благоустроили зоны отдыха, где посетители смогут играть в шахматы и настольный теннис.

Специалисты отремонтировали спортивную площадку и установили новые тренажеры. 

Кроме того, в парке появилась трехметровая скульптура кота-учёного из сказки Александра Пушкина. Есть ли рядом дуб с цепью, не уточняется. Зато со стороны кажется, что кот удивлен происходящим или чем-то напуган.

Парк 80-летия Краснодарского края открыли в 2017 году. Его площадь составляет больше 14 гектаров.

Как писали Юга.ру, в Сочи в разгар сезона ремонтируют Приморскую набережную. Сроки окончания работ неизвестны.

Благоустройство Курорты и туризм отдых Парки Сочи

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