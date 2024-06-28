В парке Сочи установили скульптуру кота. Она огромная и странная

26 июня администрация Сочи сообщила , что рабочие завершили первый этап благоустройства парка 80-летия Краснодарского края. Он находится в микрорайоне Макаренко.

В парке отремонтировали пешеходные дорожки и подпорные стены, установили ограждения вдоль тротуаров на склонах и уличную мебель, расширили сеть освещения. Также рабочие благоустроили зоны отдыха, где посетители смогут играть в шахматы и настольный теннис.

Специалисты отремонтировали спортивную площадку и установили новые тренажеры.

Кроме того, в парке появилась трехметровая скульптура кота-учёного из сказки Александра Пушкина. Есть ли рядом дуб с цепью, не уточняется. Зато со стороны кажется, что кот удивлен происходящим или чем-то напуган.

Парк 80-летия Краснодарского края открыли в 2017 году. Его площадь составляет больше 14 гектаров.