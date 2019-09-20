Брежнев, Фантомас или Сальвадор Дали? Кому посвящены эти памятники в Краснодаре?
В Краснодаре установлены десятки памятников известным людям и персонажам из разных эпох. Знаете ли вы, кому они посвящены?
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Кому посвящены эти памятники в Краснодаре?
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