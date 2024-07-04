В Геленджике из-за засухи уменьшат напор воды в домах. Люди жалуются, что воды нет совсем

В Геленджике ограничат подачу воды в домах. Днем и ночью напор будет минимальным

2 июля компания «Концессия водоснабжения — Геленджик» сообщила , что из-за засухи на курорте уменьшат напор холодной воды в домах. На Дивноморском водозаборном узле остановили работу десяти скважин.

Также в компании ссылаются на рекордное количество туристов, одновременно находящихся в Геленджике. По её данным, за первые две недели июня 2024 года в городе отдохнуло более 270 тыс. человек, что на 25 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Резервуары не успевают заполняться, поэтому воду будут расходовать экономнее. Утром и вечером ресурс будут подавать в дома как обычно. А днем и ночью напор будет не таким сильным.

Однако под сообщением водоснабжающей компании гости и жители курорта пожаловались, что давление настолько низкое, что воды в домах нет совсем.

Вот некоторые комментарии жителей и гостей Геленджика: