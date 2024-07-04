В Геленджике из-за засухи уменьшат напор воды в домах. Люди жалуются, что воды нет совсем
В Геленджике ограничат подачу воды в домах. Днем и ночью напор будет минимальным
2 июля компания «Концессия водоснабжения — Геленджик» сообщила, что из-за засухи на курорте уменьшат напор холодной воды в домах. На Дивноморском водозаборном узле остановили работу десяти скважин.
Ледяная вода, комары и укус попугая:
Также в компании ссылаются на рекордное количество туристов, одновременно находящихся в Геленджике. По её данным, за первые две недели июня 2024 года в городе отдохнуло более 270 тыс. человек, что на 25 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023-го.
Резервуары не успевают заполняться, поэтому воду будут расходовать экономнее. Утром и вечером ресурс будут подавать в дома как обычно. А днем и ночью напор будет не таким сильным.
Однако под сообщением водоснабжающей компании гости и жители курорта пожаловались, что давление настолько низкое, что воды в домах нет совсем.
Вот некоторые комментарии жителей и гостей Геленджика:
- «Воды нет неделю, никакой, даже периодически. Сделайте уже что-то с давлением. На пятый этаж не доходит вообще».
- «Классный у меня будет отдых на море, я чувствую».
- «Вода была ровно 30 минут, с 6 утра до 6:30, сейчас всё. Кто не успел, тот не успел. Бодрое лето. Со спичками в глазах вскочила по будильнику, сонная ринулась в ванную набрать воды и постирать».
- «Люди, надо писать В.В. Путину, сразу во всем будет порядок. И быстренько разрешится данная ситуация».
- «Блин, чё вы жалуетесь, в Новороссийске вообще воды нет».
Как писали Юга.ру, 4 июня два района Сочи остались без воды из-за крупной аварии на магистральном водоводе.