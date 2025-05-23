Правительство выделило еще 7,5 млрд рублей на установку защиты над затонувшими танкерами в Керченском проливе

Над затонувшими в Керченском проливе фрагментами танкеров установят защитные сооружения за 7,5 млрд рублей

Деньги пойдут на изготовление и установку над затонувшими фрагментами танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» трех защитных сооружений — коффердамов.

22 мая правительство РФ подписало постановление о выделении из резервного фонда больше 7,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Происшествие произошло в декабре 2024 года.

Как сообщили в минтрансе, поднимать и утилизировать фрагменты судов будут в четыре этапа. В рамках первого специалисты демонтируют выступающие части танкеров, которые могут помешать установке защиты.

На втором этапе пройдет монтаж коффердамов. Металлические конструкции доставят в порт Новороссийска, соберут и спустят на воду. Вес каждого коффердама составит приблизительно 1500 тонн.

После этого конструкции отправят к месту расположения обломков судов, погрузят и зафиксируют. Первый коффердам планируют установить к 10 октября.

Ранее на проектирование коффердамов и демонтаж конструкций танкеров правительство выделило больше 1 млрд рублей.