Спутники зафиксировали новую утечку мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть»
В Керченском проливе спутники обнаружили новую утечку нефтепродуктов из затонувшей носовой части танкера «Волгонефть-239»
9 июля телеграм-канал Sky Eye сообщил, что из затонувшей носовой части танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе возобновилась утечка нефтепродуктов. Новое пленочное загрязнение на воде зафиксировали сразу несколько спутников.
Пятна нефтепродуктов обнаружили на радиолокационном снимке Sentinel-1 от 6 июля 2026 года и на кадрах с Sentinel-2 и Planet, сделанных 1 июля.
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По мнению экспертов, очередная утечка со дна пролива может быть связана с резким повышением температуры морской воды в июле. Залегший на глубине мазут начал разогреваться. Его легкие фракции стали более текучими и начали всплывать на поверхность через микротрещины и неплотности защитных конструкций — коффердамов.
Помимо этого, в районе затопления сейчас продолжается откачка остатков нефтепродуктов из танкеров. Специалисты отметили, что это также могло спровоцировать частичный выброс мазута.
Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в акваторию вылилось около 3 тыс. тонн мазута, что привело к экологической катастрофе: массовой гибели птиц, животных и сильному загрязнению побережья.
Чтобы изолировать танкеры с нефтепродуктами, над затонувшими частями судов возвели коффердамы — массивные металлические сооружения высотой с пятиэтажный дом, герметичность которых изначально вызвала у экологов вопросы.
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