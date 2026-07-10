Спутники зафиксировали новую утечку мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть»

Пятна нефтепродуктов обнаружили на радиолокационном снимке Sentinel-1 от 6 июля 2026 года и на кадрах с Sentinel-2 и Planet, сделанных 1 июля.

По мнению экспертов, очередная утечка со дна пролива может быть связана с резким повышением температуры морской воды в июле. Залегший на глубине мазут начал разогреваться. Его легкие фракции стали более текучими и начали всплывать на поверхность через микротрещины и неплотности защитных конструкций — коффердамов.

Помимо этого, в районе затопления сейчас продолжается откачка остатков нефтепродуктов из танкеров. Специалисты отметили, что это также могло спровоцировать частичный выброс мазута.



Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в акваторию вылилось около 3 тыс. тонн мазута, что привело к экологической катастрофе: массовой гибели птиц, животных и сильному загрязнению побережья.



Чтобы изолировать танкеры с нефтепродуктами, над затонувшими частями судов возвели коффердамы — массивные металлические сооружения высотой с пятиэтажный дом, герметичность которых изначально вызвала у экологов вопросы.