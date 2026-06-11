Вечером 10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что бензовозы не смогли прибыть в город минувшей ночью, и призвал жителей не стоять в очередях на заправках.

«Новой партии QR-кодов сегодня не будет. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС «ТЭС» завтра бессмысленно», — написал Развожаев.

Он уточнил, что все ранее выданные QR-коды деактивированы, а 11 июня заправки сети «ТЭС» будут обслуживать только коммунальные службы, скорую помощь, силовые структуры и общественный транспорт. Новую генерацию кодов Развожаев пообещал после 22:00 11 июня.

Утром 11 июня губернатор Севастополя сообщил, что свободная продажа топлива доступна на восьми городских АЗС «АТАН».

Напомним, что систему QR-кодов ввели в Севастополе 6 июня. Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами разработал механизм учета и продажи топлива: жители получают персональный QR-код в мессенджере «Макс», привязанный к конкретному автомобилю, и могут приобрести до 20 литров бензина раз в неделю. Первую партию кодов разобрали за пару часов.

Топливный кризис в Севастополе начался еще 22 мая, когда власти впервые ввели ограничение на продажу бензина — 20 литров в одни руки в сутки. К 29 мая на заправках города топливо закончилось полностью. С 31 мая бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали продавать только по талонам, а крупнейшие сети АЗС — «ТЭС» и «АТАН» — остановили продажу талонов на топливо.

Ситуация затронула не только местных жителей. В Крыму запустили горячую линию для туристов, которые не могут покинуть полуостров из-за нехватки бензина. Топливный кризис привел и к дефициту продуктов в магазинах полуострова.