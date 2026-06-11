Бензовозы не доехали. Губернатор Севастополя заявил, что 11 июня QR-кодов на топливо не будет
Из-за срыва поставок Севастополь остался без новой партии QR-кодов, ранее выданные коды деактивированы
Вечером 10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что бензовозы не смогли прибыть в город минувшей ночью, и призвал жителей не стоять в очередях на заправках.
«Новой партии QR-кодов сегодня не будет. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС «ТЭС» завтра бессмысленно», — написал Развожаев.
Он уточнил, что все ранее выданные QR-коды деактивированы, а 11 июня заправки сети «ТЭС» будут обслуживать только коммунальные службы, скорую помощь, силовые структуры и общественный транспорт. Новую генерацию кодов Развожаев пообещал после 22:00 11 июня.
Утром 11 июня губернатор Севастополя сообщил, что свободная продажа топлива доступна на восьми городских АЗС «АТАН».
Напомним, что систему QR-кодов ввели в Севастополе 6 июня. Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами разработал механизм учета и продажи топлива: жители получают персональный QR-код в мессенджере «Макс», привязанный к конкретному автомобилю, и могут приобрести до 20 литров бензина раз в неделю. Первую партию кодов разобрали за пару часов.
Топливный кризис в Севастополе начался еще 22 мая, когда власти впервые ввели ограничение на продажу бензина — 20 литров в одни руки в сутки. К 29 мая на заправках города топливо закончилось полностью. С 31 мая бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали продавать только по талонам, а крупнейшие сети АЗС — «ТЭС» и «АТАН» — остановили продажу талонов на топливо.
Ситуация затронула не только местных жителей. В Крыму запустили горячую линию для туристов, которые не могут покинуть полуостров из-за нехватки бензина. Топливный кризис привел и к дефициту продуктов в магазинах полуострова.
«Дефицита нет», «проблемы подлежат решению», «ситуации кратковременные»:
Минэнерго РФ признало, что предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с «участившимися воздушными атаками», которые привели к временным сложностям с поставками в южных регионах. Еще в конце мая эксперты предупреждали о высоких рисках повторения дефицита бензина на юге — особенно уязвимыми они называли регионы с ограниченной логистикой и удаленные от нефтеперерабатывающих заводов. Власти Крыма также запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов, приравняв это к содействию диверсионной деятельности.
В Краснодарском крае, по заявлению оперштаба, перебои с топливом присутствуют на 15 АЗС, жители отмечают перебои на заправках в Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе.
Как писали Юга.ру, бензин в Краснодарском крае подорожал почти на 13% за год.