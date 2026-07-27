В Краснодаре проверяют сообщение о пуме в частном доме. Содержать таких животных запрещено

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара и края»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара и края»

В Юбилейном микрорайоне Краснодара прохожий заметил пуму в окне частного дома. Полиция начала проверку

27 июля телеграм-канал «ЧП Краснодара и края» опубликовал видео, на котором пума гуляет по подоконнику и просовывает лапу в окно частного дома в Юбилейном микрорайоне.

«Зверь представляет прямую опасность для жизни и здоровья соседей, нарушая требования безопасности и правила содержания», — заявил автор обращения.

В тот же день полиция начала проверку. Сотрудники напомнили, что крупных хищников запрещено содержать в жилых помещениях.

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С 1 сентября 2025 года в России запрещено содержать дома 121 вид диких животных. В перечень входят большие кошки (львы, тигры, ягуары и пумы), медведи, волки, крокодилы, многие виды змей, приматы и ряд других животных. Ограничения не распространяются на лицензированные зоопарки, цирки и другие специализированные организации.

За нарушение предусмотрена административная ответственность по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ). Гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, должностным лицам — до 15 тыс., юридическим — до 30 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в июне волонтеры спасли котов из Крымска, которые страдали от антисанитарии, болезней и генетических мутаций.

Город Животные Закон Краснодар Полиция Преступления

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