В Краснодаре проверяют сообщение о пуме в частном доме. Содержать таких животных запрещено

В Юбилейном микрорайоне Краснодара прохожий заметил пуму в окне частного дома. Полиция начала проверку

27 июля телеграм-канал «ЧП Краснодара и края» опубликовал видео, на котором пума гуляет по подоконнику и просовывает лапу в окно частного дома в Юбилейном микрорайоне.

«Зверь представляет прямую опасность для жизни и здоровья соседей, нарушая требования безопасности и правила содержания», — заявил автор обращения.

В тот же день полиция начала проверку. Сотрудники напомнили, что крупных хищников запрещено содержать в жилых помещениях.