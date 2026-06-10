Власти Кубани признали перебои с топливом на 15 АЗС. Где нельзя заправиться?

По данным оперштаба, это связано с «увеличением потребительского спроса», а предприятия уже организовали дополнительные поставки.



Власти рассказали, что на семи АЗС Темрюкского района, соседствующих с Крымом, зафиксировали наплыв автомобилистов. В очередях к колонкам стоят от 20 до 100 машин одновременно. В оперштабе заверили, что топливо на приграничных заправках есть в полном объеме.



Напомним, что 7 июня жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района столкнулись с нехваткой бензина — на ряде небольших частных заправок топливо временно отсутствовало. Тогда власти заявляли, что проблем с топливом нет.



9 июня Министерство энергетики РФ признало трудности с поставками бензина в южных регионах. По данным ведомства, это связано с участившимися воздушными атаками на предприятия.