Власти Кубани признали перебои с топливом на 15 АЗС. Где нельзя заправиться?
На Кубани временно приостановили выдачу бензина на 15 автозаправочных станциях
10 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе временно приостановили выдачу топлива на 15 из 1000 автозаправочных станциях. Ограничения затронули несколько муниципалитетов Кубани.
Проблемы с отпуском бензина и дизеля зафиксировали на отдельных точках в Краснодаре, в Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Власти заявили, что в основном сбои коснулись небольших частных АЗС.
По данным оперштаба, это связано с «увеличением потребительского спроса», а предприятия уже организовали дополнительные поставки.
Власти рассказали, что на семи АЗС Темрюкского района, соседствующих с Крымом, зафиксировали наплыв автомобилистов. В очередях к колонкам стоят от 20 до 100 машин одновременно. В оперштабе заверили, что топливо на приграничных заправках есть в полном объеме.
Напомним, что 7 июня жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района столкнулись с нехваткой бензина — на ряде небольших частных заправок топливо временно отсутствовало. Тогда власти заявляли, что проблем с топливом нет.
9 июня Министерство энергетики РФ признало трудности с поставками бензина в южных регионах. По данным ведомства, это связано с участившимися воздушными атаками на предприятия.
Как писали Юга.ру, в начале июня в Севастополе бензин начали продавать по QR-кодам. Первую партию разобрали за пару часов.