Власти Кубани признали перебои с топливом на 15 АЗС. Где нельзя заправиться?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани временно приостановили выдачу бензина на 15 автозаправочных станциях

10 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе временно приостановили выдачу топлива на 15 из 1000 автозаправочных станциях. Ограничения затронули несколько муниципалитетов Кубани.

Проблемы с отпуском бензина и дизеля зафиксировали на отдельных точках в Краснодаре, в Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Власти заявили, что в основном сбои коснулись небольших частных АЗС.

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По данным оперштаба, это связано с «увеличением потребительского спроса», а предприятия уже организовали дополнительные поставки.

Власти рассказали, что на семи АЗС Темрюкского района, соседствующих с Крымом, зафиксировали наплыв автомобилистов. В очередях к колонкам стоят от 20 до 100 машин одновременно. В оперштабе заверили, что топливо на приграничных заправках есть в полном объеме.

Напомним, что 7 июня жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района столкнулись с нехваткой бензина — на ряде небольших частных заправок топливо временно отсутствовало. Тогда власти заявляли, что проблем с топливом нет.

9 июня Министерство энергетики РФ признало трудности с поставками бензина в южных регионах. По данным ведомства, это связано с участившимися воздушными атаками на предприятия.

Как писали Юга.ру, в начале июня в Севастополе бензин начали продавать по QR-кодам. Первую партию разобрали за пару часов.

Автомобили Красноармейский район Краснодар Кущёвский район Нефть Славянский район Топливо Усть-Лабинский район Экономика

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