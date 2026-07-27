В Краснодаре огласили приговоры убийцам аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко

В Краснодаре убийцы аниматоров получили от 23 лет тюрьмы до пожизненного срока

Также суд взыскал с осужденных в пользу семей Чубко и Мостыко 28 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.

Его подельники тоже получили длительные сроки: 45-летний Анатолий Двойников — 25 лет лишения свободы (первые 5 — в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима) со штрафом 300 тыс. рублей. 30-летний Арам Татосян — 23 года (первые 5 — в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима) и штраф 400 тыс. рублей.

Главного обвиняемого — 31-летнего Демьяна Кеворкьяна — приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима. Суд также назначил ему штраф в 600 тыс. рублей и лишил медали «За отвагу».

27 июля пресс-служба судов Кубани сообщила , что в Краснодаре огласили приговор по резонансному делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Всех фигурантов признали виновными.

Утром 27 июля осужденные выступили с последним словом. Двойников и Татосян признали вину, но утверждали, что действовали под принуждением Кеворкьяна. Сам Кеворкьян свою вину не признал и попросил оправдать его.

«С обвинениями я не согласен. Абсолютно считаю, что доказательства против меня собраны с нарушениями уголовно-процессуального кодекса, которые противоречат предъявленному обвинению. Хочу сказать, что говорил, говорю и буду говорить, что преступление, в котором меня обвиняют, я не совершал», — заявил Кеворкьян.

Для него это уже не первый срок — в 2016 году его осудили на 18 лет за создание банды, разбои, вымогательство и вовлечение несовершеннолетней в совершение особо тяжких преступлений. Но весь срок он не отсидел. В 2022 году Кеворкьян заключил контракт и отправился в зону СВО. А после возвращения вновь оказался в центре громкого уголовного дела.

Трагедия произошла 28 апреля 2023 года. Вечером на дороге между станицами Каневской и Березанской остановились 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко — у их автомобиля прокололось колесо. Трое мужчин, находившихся поблизости, решили воспользоваться безлюдной обстановкой. Они напали на аниматоров, связали их и похитили банковские карты, с которых впоследствии сняли около 187 тыс. рублей.

Через несколько часов Кеворкьян отвез Кирилла Чубко в безлюдное место вблизи дороги вблизи дороги «Хутор Памяти Ленина — станица Ирклиевская» и нанес ему множественные ножевые ранения в туловище и шею. Мужчина скончался на месте. Тело убийцы скрыли в лесном массиве, а автомобиль сожгли в лесополосе Брюховецкого района.

На следующий день Двойников отвез Татьяну Мостыко на участок между хутором Коржи и станицей Крыловской. Там он также убил девушку, нанеся ей множественные ранения шеи, а тело спрятал в лесополосе.

После совершения преступлений обвиняемые попытались скрыться. Их задержали в Краснодаре, Апшеронском и Тихорецком районах.