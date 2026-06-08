8 июня «РИА Новости» сообщило, что стоимость бензина марки АИ-92 в Краснодарском крае в апреле 2026 года составила 64,8 рубля за литр — на 12,8% больше, чем в апреле 2025-го. В рейтинге доступности бензина регион занял 47-е место среди субъектов РФ: на чистую среднемесячную зарплату жители Кубани могут приобрести чуть более одной тысячи литров топлива.

Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа — там на среднюю зарплату можно купить от 2,4 до 2,5 тысяч литров бензина. Наименее благоприятная ситуация — в регионах Северного Кавказа: в Ингушетии зарплаты хватит на 638 литров, в Чечне — на 670, в Дагестане — на 681.

К концу мая 2026 года средняя стоимость бензина на Кубани продолжила рост. АИ-92 подорожал до 65,2 рубля за литр, АИ-95 — до 71,5 рубля, АИ-98 — до 95 рублей. Средняя стоимость дизельного топлива составила 74,8 рубля за литр.

В среднем по России литр бензина АИ-92 в апреле 2026 года стоил 63,5 рубля, а годовой рост составил 12,5%.