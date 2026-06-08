Топливный кризис в Крыму привел к дефициту продуктов в магазинах. Власти заявляют, что ситуация под контролем
В Крыму с полок магазинов стали исчезать базовые продукты. По мнению властей, ажиотаж «абсолютно беспочвенный»
6 июня популярные паблики «ВКонтакте» из Крыма («Подслушано Симферополь ЧП», «Черный список Симферополь», «ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ») опубликовали фотографии и видео с пустыми полками супермаркетов и гневными подписями жителей. В постах утверждалось, что в магазинах «7М Безцен» в Симферополе на улице Героев Сталинграда разобрали муку, а в «Ашане» осталась только гречка под брендом магазина, кусковой сахар и соль «только качественная».
Днем ранее несколько СМИ-иноагентов сообщили, что в супермаркетах Севастополя ввели ограничения на продажу отдельных товаров — покупателям разрешают приобретать не более трех бутылок масла и трех пачек макарон в одни руки. Из магазинов, по их информации, исчезают крупы и другие товары длительного хранения.
Власти Крыма при этом заявляют, что ситуация с продовольствием под контролем. Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк рассказал, что полуостров полностью обеспечен продуктами социальной корзины — зерном, хлебобулочными изделиями, молочной продукцией и овощами. По его словам, ажиотаж вокруг отдельных видов круп и сырьевых продуктов «абсолютно беспочвенный», поскольку запасы на складах имеются, а большинство социальных товаров производится внутри республики. Кратюк также отметил, что топливом в приоритетном порядке обеспечиваются предприятия по переработке мяса, молока и рыбы. Через две недели в Крыму должна начаться уборочная кампания, и министр пообещал, что аграрии будут обеспечены всем необходимым для начала работ в срок.
Напомним, что топливный кризис в Крыму начался 22 мая, когда власти Севастополя ввели ограничение на продажу бензина — не более 20 литров в одни руки. К 29 мая на заправках города топливо закончилось полностью, а с 31 мая бензин АИ-92 и АИ-95 стали отпускать только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении еще более жестких мер: свободная продажа бензина за наличные прекращена, новых талонов нет и в ближайшее время не ожидается. Аксенов пообещал стабилизировать ситуацию в течение 30 дней. 7 июня в Севастополе перешли на систему заказа топлива через QR-коды в мессенджере «Макс» — по ним можно заправить не более 20 литров раз в неделю. Первую партию топлива разобрали за пару часов.
Бастарды бензоколонок:
Дефицит на полуострове, по словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, возник «из-за логистических сложностей». По информации независимых изданий, причиной стали удары по бензовозам на трассе, соединяющей Крым с материковой Россией. На этом фоне правительство Крыма запретило публикацию фото и видео перемещения бензовозов, приравняв распространение такой информации к содействию диверсионной деятельности.
Как писали Юга.ру, оперштаб Краснодарского края 2 июня заявил, что на заправках региона автомобильное топливо присутствует в полном объеме, перебоев с поставками нет.