6 июня популярные паблики «ВКонтакте» из Крыма («Подслушано Симферополь ЧП», «Черный список Симферополь», «ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ») опубликовали фотографии и видео с пустыми полками супермаркетов и гневными подписями жителей. В постах утверждалось, что в магазинах «7М Безцен» в Симферополе на улице Героев Сталинграда разобрали муку, а в «Ашане» осталась только гречка под брендом магазина, кусковой сахар и соль «только качественная».

Днем ранее несколько СМИ-иноагентов сообщили, что в супермаркетах Севастополя ввели ограничения на продажу отдельных товаров — покупателям разрешают приобретать не более трех бутылок масла и трех пачек макарон в одни руки. Из магазинов, по их информации, исчезают крупы и другие товары длительного хранения.

Власти Крыма при этом заявляют, что ситуация с продовольствием под контролем. Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк рассказал, что полуостров полностью обеспечен продуктами социальной корзины — зерном, хлебобулочными изделиями, молочной продукцией и овощами. По его словам, ажиотаж вокруг отдельных видов круп и сырьевых продуктов «абсолютно беспочвенный», поскольку запасы на складах имеются, а большинство социальных товаров производится внутри республики. Кратюк также отметил, что топливом в приоритетном порядке обеспечиваются предприятия по переработке мяса, молока и рыбы. Через две недели в Крыму должна начаться уборочная кампания, и министр пообещал, что аграрии будут обеспечены всем необходимым для начала работ в срок.