В Крыму запустили горячую линию для туристов, застрявших на полуострове из-за нехватки бензина
Власти Крыма определят АЗС, на которых туристы смогут заправиться, чтобы выехать из республики
5 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале о запуске горячей линии Министерства курортов и туризма республики для туристов, которые не могут покинуть полуостров из-за нехватки топлива. Номер горячей линии — 8-800-511-80-18. Аналогичная горячая линия заработала и в Севастополе — по номеру +7 979 052 74 99.
По словам Аксенова, власти определят автозаправочные комплексы по трем направлениям — юг, западное побережье и центр, — где гости смогут заправиться для выезда с полуострова. Минпромторг Крыма также организовал заправку автомобилей логистических компаний и торговых сетей.
Участники туристического рынка отмечают, что некоторые отели уже самостоятельно помогают гостям с заправкой: предоставляют топливные карты и подсказывают, где можно купить бензин. По данным отельеров, паники среди туристов пока нет, однако многие звонят с вопросом: «Как мы от вас уедем?»
Напомним, что дефицит топлива на полуострове обострился с конца мая. 22 мая власти Севастополя ввели ограничение на продажу бензина — не более 20 литров в одни руки в сутки. К 29 мая на заправках города закончился бензин. С 31 мая топливо марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе начали продавать только по талонам. 4 июня Аксенов объявил о полном прекращении свободной продажи бензина и запрете расчета за топливо наличными, при этом талоны в открытой продаже отсутствуют.
Бастарды бензоколонок:
Правительство Крыма также запретило снимать и публиковать фото и видео перемещения бензовозов, приравняв распространение такой информации к содействию диверсионной деятельности.
На фоне крымского кризиса оперштаб Краснодарского края 2 июня заявил, что на АЗС региона автомобильное топливо присутствует в полном объеме, перебоев с поставками нет. Ситуацию контролирует региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Между тем на популярных сайтах объявлений жители Крыма и населенных пунктов Кубани вблизи Крымского моста размещают предложения о продаже бензина по 200–350 рублей за литр.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 48-е место по доступности бензина. Замыкают список регионы Северного Кавказа.