Краснодарские гандбольные команды СКИФ и «Кубань» объединили в один клуб

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото со страницы «ВКонтакте» гандбольного клуба СКИФ
    © Скриншот фото со страницы «ВКонтакте» гандбольного клуба СКИФ

В Краснодаре объединили мужской гандбольный клуб СКИФ и женский клуб «Кубань». Команды продолжат выступать под прежними названиями

27 июля пресс-служба мужского гандбольного клуба СКИФ сообщила, что команды СКИФ и «Кубань» объединены в один клуб.

Учредителем стал Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Возглавит клуб главный тренер СКИФа Степан Сидорчук.

Отметим, что еще в 2016 году президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев обсуждал возможность объединения СКИФа с гандбольной и футбольной «Кубанью».

Неприоритетный вид спорта:

Мужской клуб СКИФ («Спортивный клуб института физкультуры») появился в 1963 году под названием «Буревестник». Его основал бывший баскетболист, тренер и преподаватель Кубанского государственного университета Виталий Сорокин. Позднее команда несколько раз меняла название.

Клуб становился чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР и Кубка России. В последние годы команда испытывала финансовые трудности и несколько раз оказывалась под угрозой закрытия.

Женский клуб «Кубань» был основан в 1973 году Александром Тарасиковым. Команда дважды становилась чемпионом СССР, девять раз завоевывала серебряные медали чемпионатов СССР и России, дважды становилась обладателем Кубка обладателей кубков Европы и выходила в финал Кубка европейских чемпионов.

В 2025 году стало известно, что клуб также оказался на грани закрытия.

Как писали Юга.ру, в апреле умер спортсмен Эдуард Кокшаров — легенда кубанского гандбола, которого называли «летающим крылом».

Гандбол ГК «Кубань» ГК СКИФ Краснодар Спорт

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