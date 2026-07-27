Краснодарские гандбольные команды СКИФ и «Кубань» объединили в один клуб
В Краснодаре объединили мужской гандбольный клуб СКИФ и женский клуб «Кубань». Команды продолжат выступать под прежними названиями
27 июля пресс-служба мужского гандбольного клуба СКИФ сообщила, что команды СКИФ и «Кубань» объединены в один клуб.
Учредителем стал Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Возглавит клуб главный тренер СКИФа Степан Сидорчук.
Отметим, что еще в 2016 году президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев обсуждал возможность объединения СКИФа с гандбольной и футбольной «Кубанью».
Неприоритетный вид спорта:
Мужской клуб СКИФ («Спортивный клуб института физкультуры») появился в 1963 году под названием «Буревестник». Его основал бывший баскетболист, тренер и преподаватель Кубанского государственного университета Виталий Сорокин. Позднее команда несколько раз меняла название.
Клуб становился чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР и Кубка России. В последние годы команда испытывала финансовые трудности и несколько раз оказывалась под угрозой закрытия.
Женский клуб «Кубань» был основан в 1973 году Александром Тарасиковым. Команда дважды становилась чемпионом СССР, девять раз завоевывала серебряные медали чемпионатов СССР и России, дважды становилась обладателем Кубка обладателей кубков Европы и выходила в финал Кубка европейских чемпионов.
В 2025 году стало известно, что клуб также оказался на грани закрытия.
Как писали Юга.ру, в апреле умер спортсмен Эдуард Кокшаров — легенда кубанского гандбола, которого называли «летающим крылом».