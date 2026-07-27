Краснодарские гандбольные команды СКИФ и «Кубань» объединили в один клуб

Отметим, что еще в 2016 году президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев обсуждал возможность объединения СКИФа с гандбольной и футбольной «Кубанью».

27 июля пресс-служба мужского гандбольного клуба СКИФ сообщила , что команды СКИФ и «Кубань» объединены в один клуб.

Мужской клуб СКИФ («Спортивный клуб института физкультуры») появился в 1963 году под названием «Буревестник». Его основал бывший баскетболист, тренер и преподаватель Кубанского государственного университета Виталий Сорокин. Позднее команда несколько раз меняла название.



Клуб становился чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР и Кубка России. В последние годы команда испытывала финансовые трудности и несколько раз оказывалась под угрозой закрытия.

Женский клуб «Кубань» был основан в 1973 году Александром Тарасиковым. Команда дважды становилась чемпионом СССР, девять раз завоевывала серебряные медали чемпионатов СССР и России, дважды становилась обладателем Кубка обладателей кубков Европы и выходила в финал Кубка европейских чемпионов.



В 2025 году стало известно, что клуб также оказался на грани закрытия.