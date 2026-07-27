Страховщики Кубани столкнулись с кризисом после атак БПЛА на логистические центры — СМИ

После атак БПЛА выплаты страховщиков Кубани в разы превысили собранные премии, из-за чего компании начали ужесточать условия страхования

27 июля в Ассоциации страховых организаций Краснодарского края сообщили изданию «Ъ-Кубань», что атаки БПЛА на логистические центры Wildberries на юге России спровоцировали кризис на страховом рынке. В первом полугодии 2026 года страховые выплаты по случаям «военного характера» в разы превысили собранные премии, а география инцидентов расширилась до Новороссийска, Краснодара, Туапсе и Ейска. По данным Ассоциации, только за первый квартал года количество запросов на страхование от БПЛА в регионе выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как рассказали эксперты, выплаты бизнесу по всей стране исчисляются миллиардами рублей. В ответ страховщики начинают ужесточать условия выдачи полисов. При этом отдельные полисы «от БПЛА» на рынке практически не создаются. По данным аналитиков, риски атак дронов обычно включают в покрытие от «терроризма» и «диверсии». Из-за этого вероятность получения выплат зависит от юридической квалификации инцидента, а не от самого факта повреждения имущества. Председатель совета Ассоциации страховых организаций Краснодарского края Эдуард Гайдаенко заявил СМИ, что проблемы возникают из-за системных ограничений. После ухода иностранных перестраховщиков вся финансовая нагрузка легла на отечественных. Эксперты прогнозируют, что после добавления опции защиты от атак БПЛА полисы подорожают в среднем на 15%, а сами страховщики будут еще более избирательно подходить к принятию рисков, особенно если речь идет о крупных промышленных и логистических объектах.