Эксперт предупредил о возможном повторении дефицита бензина на юге России

Аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков считает, что летний сезон может обострить ситуацию с топливом в южных регионах

22 мая ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «ВFM Кубань», что летний сезон может обострить ситуацию с топливом в южных регионах. По его словам, с наступлением летнего сезона спрос на топливо традиционно растет — компании начинают запасать горючее, что создает ажиотажный спрос и влияет на оптовые цены. На отдельных небольших НПЗ и в независимых сетях заправок может возникать нехватка топлива.

Особенно уязвимыми Юшков назвал регионы с ограниченной логистикой и удаленностью от нефтеперерабатывающих заводов — Дальний Восток, Сибирь и юг России. В крупных регионах, куда бензин поставляют с нескольких заводов, ситуация, как правило, стабильнее.