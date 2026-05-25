Эксперт предупредил о возможном повторении дефицита бензина на юге России

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков считает, что летний сезон может обострить ситуацию с топливом в южных регионах

22 мая ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «ВFM Кубань», что летний сезон может обострить ситуацию с топливом в южных регионах. По его словам, с наступлением летнего сезона спрос на топливо традиционно растет — компании начинают запасать горючее, что создает ажиотажный спрос и влияет на оптовые цены. На отдельных небольших НПЗ и в независимых сетях заправок может возникать нехватка топлива.

Особенно уязвимыми Юшков назвал регионы с ограниченной логистикой и удаленностью от нефтеперерабатывающих заводов — Дальний Восток, Сибирь и юг России. В крупных регионах, куда бензин поставляют с нескольких заводов, ситуация, как правило, стабильнее.

20 литров в одни руки:

С апреля 2026 года в России действуют ограничения на экспорт бензина — власти стремятся не допустить повторения прошлогоднего кризиса. В 2024 году Росстат перестал публиковать данные о производстве бензина на российских НПЗ, и точно оценить баланс спроса и предложения невозможно.

Напомним, что осенью 2025 года в Краснодаре фиксировался рост цен на бензин, а на Ставрополье и в Крыму вводились лимиты на покупку топлива — автомобилисты могли приобрести не более 20 литров в сутки. В некоторых районах Краснодарского края заправки и вовсе оставались пустыми — жители жаловались на отсутствие не только АИ-95, но и АИ-92.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 48-е место по доступности бензина. Замыкают список регионы Северного Кавказа.

