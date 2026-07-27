Круизный лайнер Astoria Grande не вернется в Сочи из-за опасности в Черном море

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В связи с угрозой в Черном море лайнер Astoria Grande вместо Сочи отправился в Анталью. Следующий круиз отменили

27 июля издание «Турдом» сообщило, что круизный лайнер Astoria Grande, следовавший по маршруту Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Сочи, не сможет вернуться в порт назначения 28 июля. Судовладелец и генеральный агент по продажам СК «Аквилон» скорректировал расписание на фоне предупреждений об опасности плавания в восточной части Черного моря, связанной с атаками БПЛА на суда.

По решению капитана вместо Сочи судно направится в Бодрум, а затем в Анталью. Пассажиры прибудут в Анталью 28 июля. Оттуда их доставят на самолетах в Сочи или другие города России. Все транспортные расходы агентство возьмет на себя.

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По данным СМИ, из-за смены маршрута круиз Сочи — Стамбул — Сочи, запланированный с 28 июля по 1 августа, отменили. Пассажирам несостоявшегося рейса предложили: перенести поездку на любую дату 2026–2027 годов (к оплаченной сумме добавят 25% при оформлении нового бронирования); полностью вернуть деньги; возместить расходы на невозвратные авиа- и ж/д билеты до Сочи (при наличии чеков).

Решения по дальнейшим круизам еще принимаются. Обновленную программу навигации на 2026–2027 годы опубликуют не позднее 30 июля.

Как писали Юга.ру, морское такси между Сочи и Адлером, которое отменили из-за отсутствия пассажиров, снова курсирует.

Курорты и туризм путешествия СВО Сочи Судоходство Турция Черное море

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