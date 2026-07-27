В кинотеатрах Краснодара покажут мистический анимационный триллер «Непокой»
В российский прокат выходит фильм «Непокой» режиссера Леонида Шмелькова (18+)
30 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет мультфильм «Непокой». Это мистический анимационный триллер от режиссера Леонида Шмелькова. Для постановщика это полнометражный дебют.
Сюжет строится вокруг двух друзей, Яши и Бернара, которые, путешествуя на машине, сворачивают с трассы и останавливаются на ночлег в провинциальном отеле «Роза» где-то в российской глубинке. На следующее утро они обнаруживают, что не могут уехать — дорога, по которой они приехали, исчезла. Замкнутое пространство гостиницы становится ловушкой, где реальность переплетается со сном.
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Сам режиссер описывает «Непокой» как смесь фильмов Дэвида Линча с концепцией «Дня сурка». В основе его сценария лежат рассказ классика магического реализма Хулио Кортасара «Захваченный дом» и переосмысление мифа об Одиссее, оказавшемся в плену у нимфы Калипсо.
Картина уже успела отметиться на Московском международном кинофестивале (ММКФ) в 2025 году и получила высокую оценку критиков.
Посмотреть мультфильм «Непокой» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
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