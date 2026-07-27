В кинотеатрах Краснодара покажут мистический анимационный триллер «Непокой»

Сюжет строится вокруг двух друзей, Яши и Бернара, которые, путешествуя на машине, сворачивают с трассы и останавливаются на ночлег в провинциальном отеле «Роза» где-то в российской глубинке. На следующее утро они обнаруживают, что не могут уехать — дорога, по которой они приехали, исчезла. Замкнутое пространство гостиницы становится ловушкой, где реальность переплетается со сном.

30 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет мультфильм «Непокой». Это мистический анимационный триллер от режиссера Леонида Шмелькова. Для постановщика это полнометражный дебют.

Сам режиссер описывает «Непокой» как смесь фильмов Дэвида Линча с концепцией «Дня сурка». В основе его сценария лежат рассказ классика магического реализма Хулио Кортасара «Захваченный дом» и переосмысление мифа об Одиссее, оказавшемся в плену у нимфы Калипсо.

Картина уже успела отметиться на Московском международном кинофестивале (ММКФ) в 2025 году и получила высокую оценку критиков.

Посмотреть мультфильм «Непокой» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».