Минэнерго назвало причину перебоев с бензином в Краснодарском крае и Крыму

Министерство энергетики РФ признало трудности с поставками топлива в южных регионах и создало специальный отраслевой штаб

8 июня пресс-служба Министерства энергетики РФ заявила, что предприятия топливно-энергетического комплекса в последние месяцы сталкиваются с участившимися воздушными атаками. Именно это привело к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

Для координации работы отрасли при Минэнерго создан отраслевой штаб, в который вошли крупнейшие компании российского ТЭК. Штаб действует на постоянной основе и призван обеспечить устойчивое функционирование энергетической системы.

7 июня жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района столкнулись с нехваткой бензина — на ряде небольших частных заправок топливо временно отсутствовало, что спровоцировало повышенный спрос на крупных сетевых АЗС. Бензина нет в станице Голубицкой Темрюкского района и Новомышастовской Красноармейского района, жители пытаются покупать топливо с рук.