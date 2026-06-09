Минэнерго назвало причину перебоев с бензином в Краснодарском крае и Крыму

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Министерство энергетики РФ признало трудности с поставками топлива в южных регионах и создало специальный отраслевой штаб

8 июня пресс-служба Министерства энергетики РФ заявила, что предприятия топливно-энергетического комплекса в последние месяцы сталкиваются с участившимися воздушными атаками. Именно это привело к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

Для координации работы отрасли при Минэнерго создан отраслевой штаб, в который вошли крупнейшие компании российского ТЭК. Штаб действует на постоянной основе и призван обеспечить устойчивое функционирование энергетической системы.

7 июня жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района столкнулись с нехваткой бензина — на ряде небольших частных заправок топливо временно отсутствовало, что спровоцировало повышенный спрос на крупных сетевых АЗС. Бензина нет в станице Голубицкой Темрюкского района и Новомышастовской Красноармейского района, жители пытаются покупать топливо с рук.

Бастарды бензоколонок:

Напомним, в соседнем Крыму ситуация значительно тяжелее. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о жестких ограничениях на продажу топлива на полуострове — оплата наличными запрещена, а талонов в свободной продаже нет. Топливный кризис в Крыму привел к дефициту продуктов в магазинах. Еще в конце мая эксперты предупреждали о высоких рисках повторения дефицита бензина на юге — особенно уязвимыми названы регионы с ограниченной логистикой и удаленные от нефтеперерабатывающих заводов. С апреля 2026 года в России действуют ограничения на экспорт бензина.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае бензин подорожал почти на 13% за год.

Автомобили Анапа Красноармейский район Краснодар Крым Нефть СВО Темрюкский район Топливо Транспорт

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