Минэнерго назвало причину перебоев с бензином в Краснодарском крае и Крыму
Министерство энергетики РФ признало трудности с поставками топлива в южных регионах и создало специальный отраслевой штаб
8 июня пресс-служба Министерства энергетики РФ заявила, что предприятия топливно-энергетического комплекса в последние месяцы сталкиваются с участившимися воздушными атаками. Именно это привело к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов страны.
Для координации работы отрасли при Минэнерго создан отраслевой штаб, в который вошли крупнейшие компании российского ТЭК. Штаб действует на постоянной основе и призван обеспечить устойчивое функционирование энергетической системы.
7 июня жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района столкнулись с нехваткой бензина — на ряде небольших частных заправок топливо временно отсутствовало, что спровоцировало повышенный спрос на крупных сетевых АЗС. Бензина нет в станице Голубицкой Темрюкского района и Новомышастовской Красноармейского района, жители пытаются покупать топливо с рук.
Бастарды бензоколонок:
Напомним, в соседнем Крыму ситуация значительно тяжелее. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о жестких ограничениях на продажу топлива на полуострове — оплата наличными запрещена, а талонов в свободной продаже нет. Топливный кризис в Крыму привел к дефициту продуктов в магазинах. Еще в конце мая эксперты предупреждали о высоких рисках повторения дефицита бензина на юге — особенно уязвимыми названы регионы с ограниченной логистикой и удаленные от нефтеперерабатывающих заводов. С апреля 2026 года в России действуют ограничения на экспорт бензина.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае бензин подорожал почти на 13% за год.
Все материалы по теме: