Дагестан вошел в антирейтинг регионов России по числу школ без удобств

Согласно исследованию Минпросвещения, к концу 2025 года в 38% школ Дагестана отсутствовали канализация и водопровод

Министерство просвещения РФ опубликовало данные о состоянии инфраструктуры в российских школах. К концу 2025 года 6% зданий государственных учреждений оставались без центрального отопления, а у 5% отсутствовали водопровод и канализация. Согласно данным Минпросвещения, за последние десять лет ситуация улучшилась — в 2016 году без удобств оставалось 15% школ, а без отопления — 12%.

Сейчас по стране центрального отопления лишены порядка 3,6 тыс. школьных зданий, при этом 84% из них расположены в сельской местности. Худшие показатели зафиксировали в Тыве (72%), Калмыкии (35%) и Ингушетии (32%).