Дагестан вошел в антирейтинг регионов России по числу школ без удобств
Согласно исследованию Минпросвещения, к концу 2025 года в 38% школ Дагестана отсутствовали канализация и водопровод
Министерство просвещения РФ опубликовало данные о состоянии инфраструктуры в российских школах. К концу 2025 года 6% зданий государственных учреждений оставались без центрального отопления, а у 5% отсутствовали водопровод и канализация. Согласно данным Минпросвещения, за последние десять лет ситуация улучшилась — в 2016 году без удобств оставалось 15% школ, а без отопления — 12%.
Сейчас по стране центрального отопления лишены порядка 3,6 тыс. школьных зданий, при этом 84% из них расположены в сельской местности. Худшие показатели зафиксировали в Тыве (72%), Калмыкии (35%) и Ингушетии (32%).
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Согласно данным Минпросвещения, централизованного водоснабжения лишены 3,7 тыс. школьных зданий (из них 2,9 тыс. — в селах). Антирейтинг возглавляют Тыва (42%), Дагестан (38%), Якутия (33%), Забайкальский край (31%) и Калмыкия (31%).
Аналогичная ситуация сложилась и с наличием туалетов внутри школ — канализации нет в 3,8 тыс. зданий (90% из них находятся в сельской местности). Худшая картина наблюдается в Тыве — 51% школ без туалетов, Якутии — 39%, Дагестане — 38%, Калмыкии — 37%, Забайкальском крае — 33%, Ненецком АО — 29%.
Как писали Юга.ру, в начале лета в Дагестане школьниц заставили снять бюстгальтеры перед ЕГЭ. Власти ответили, законно ли это.