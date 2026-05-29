На заправках Севастополя закончился бензин

Крым

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
На АЗС Севастополя закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо еще есть, но не на всех станциях

Предыстория. 22 мая власти Севастополя ввели ограничения на продажу бензина — 20 литров в одни руки один раз в день. Решение объяснили логистическими сложностями, причины которых неизвестны.

29 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе закончился бензин — топлива марок АИ-92 и АИ-95 нет ни на одной автозаправочной станции. Дизельное топливо все еще можно купить на заправках сетей АТАН и ТЭС, однако не на всех.

Губернатор заявил, что перебои с поставками бензина вызваны логистическими сложностями, причины которых якобы были названы ранее. Однако до этого Развожаев официально не объяснял ситуацию с топливом. Это заметили и пользователи, оставившие комментарии под постом губернатора:

«А где официально озвучивались причины? Возможно, я упустил».

«А причины отсутствия топлива так и не озвучили».

Развожаев отметил, что власти города «делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки».

Ранее, в сентябре 2025 года, жители Крыма уже жаловались на перебои с бензином. Тогда губернатор Севастополя объяснил, что топливо везут по морю, а штормы и ограничения судоходства корректируют график поставок.

Как писали Юга.ру, в январе власти Ростовской области одобрили законопроект о продаже бензина по паспорту.

