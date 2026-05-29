На заправках Севастополя закончился бензин

На АЗС Севастополя закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо еще есть, но не на всех станциях

Предыстория. 22 мая власти Севастополя ввели ограничения на продажу бензина — 20 литров в одни руки один раз в день. Решение объяснили логистическими сложностями, причины которых неизвестны.

29 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе закончился бензин — топлива марок АИ-92 и АИ-95 нет ни на одной автозаправочной станции. Дизельное топливо все еще можно купить на заправках сетей АТАН и ТЭС, однако не на всех.

Губернатор заявил, что перебои с поставками бензина вызваны логистическими сложностями, причины которых якобы были названы ранее. Однако до этого Развожаев официально не объяснял ситуацию с топливом. Это заметили и пользователи, оставившие комментарии под постом губернатора: