4 июня правительство Республики Крым объявило в своем телеграм-канале о запрете на съемку и публикацию фотографий и видеозаписей бензовозов, а также на распространение любой информации об их перемещениях. Нарушение запрета будет расцениваться как содействие диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность.

Власти подчеркнули, что информацию о передвижении топливного транспорта нельзя не только выкладывать в интернет, но и пересылать родным и друзьям, в том числе в закрытые чаты.

«Объясните детям, что нельзя снимать, выкладывать и отправлять «кружочки», фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники», — призвали в правительстве.