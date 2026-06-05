В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов. За съемку грозит уголовное преследование

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На фоне топливного кризиса правительство Крыма приравняло распространение любой информации о передвижении бензовозов к содействию диверсионной деятельности

4 июня правительство Республики Крым объявило в своем телеграм-канале о запрете на съемку и публикацию фотографий и видеозаписей бензовозов, а также на распространение любой информации об их перемещениях. Нарушение запрета будет расцениваться как содействие диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность.

Власти подчеркнули, что информацию о передвижении топливного транспорта нельзя не только выкладывать в интернет, но и пересылать родным и друзьям, в том числе в закрытые чаты.

«Объясните детям, что нельзя снимать, выкладывать и отправлять «кружочки», фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники», — призвали в правительстве.

Бастарды бензоколонок:

Напомним, что запрет введен на фоне топливного кризиса на полуострове. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении жестких ограничений на продажу топлива: свободная продажа бензина за наличные прекращена, талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время их появления не ожидается. Те, у кого талоны сохранились с прежних покупок, смогут получить не более 20 литров бензина в одни руки. Аксенов пообещал, что ситуация может стабилизироваться в течение 30 дней.

Ситуация с топливом начала обостряться еще 22 мая, когда власти Севастополя ввели ограничение на продажу бензина — не более 20 литров в одни руки. 29 мая на заправках города топливо закончилось полностью, а с 31 мая бензин марок АИ-92 и АИ-95 в Крыму начали отпускать только по талонам. Крупнейшие заправочные сети — «ТЭС» и «АТАН» — вскоре остановили продажу талонов.

Дефицит на полуострове, по словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, возник «из-за логистических сложностей», вызванных, по информации независимых изданий, ударами по бензовозам на трассе, соединяющей Крым с материковой Россией.

На фоне крымского кризиса оперштаб Краснодарского края 2 июня заявил, что автомобильное топливо на заправках региона присутствует в полном объеме, перебоев с поставками нет. Тем не менее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков еще в мае предупреждал, что летний сезон может обострить ситуацию с топливом в южных регионах, в том числе и на Кубани.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 48-е место по доступности бензина. Замыкают список регионы Северного Кавказа.

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