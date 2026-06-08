В Туапсинском округе установят сети для задержки нефтепродуктов в море
В поселке Тюменском Краснодарского края волонтеры проложат сети для защиты побережья от мазута
7 июня телеграм-канал «Прием! Хроники» сообщил, что волонтеры в поселке Тюменском Туапсинского округа будут устанавливать сети для задержки нефтепродуктов.
Приобрести сети удалось на пожертвования, которые собрали менее чем за сутки. Сбор объявил 1 июня волонтерский штаб «Добровольцы ССЛ» из Анапы, а уже 2 июня была собрана вся необходимая сумма — 80 тыс. рублей.
Сети нужны для того, чтобы задерживать нефтепродукты в прибрежной зоне и не давать им распространяться дальше. Такой способ уже применяли в Анапе, поэтому его эффективность для защиты акватории была подтверждена.
Четыре тысячи тонн и два месяца молчания:
Волонтеры отметили, что установкой сетей будут заниматься специально обученные люди. Ранее телеграм-канал «Добровольцы ССЛ» сообщал, что активисты из Анапы обучили этому туапсинских волонтеров.
Кроме того, в сообществе рассказали, что передали в Туапсинский округ впитывающие боны, которые не понадобились на анапском побережье.
Волонтеры подчеркнули, что после использования сети будут извлекать из воды и передавать на утилизацию при поддержке местных служб.
Напомним, Туапсе четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Были повреждены нефтебаза и морской терминал. В результате атак нефтепродукты попали в реку Туапсе, а из нее — и в Черное море. По спутниковым данным, пятно растянулось более чем на полкилометра вдоль берега.
В городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые покрыли машины, крыши домов и тротуары. На побережье начали находить замазученных птиц. В Туапсе действовал ЧС регионального уровня. Эколог Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона».
3 мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил, что курортный сезон состоится, а губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что регион готов принять детей на летние каникулы. Несмотря на это, уже три региона — Северная Осетия, Мурманская область и Югра — отказались отправлять детей в лагеря Туапсинского района.
28 мая власти заявили, что откроют 69 пляжей в Туапсинском округе несмотря на нефтяное ЧП.
Как писали Юга.ру, 5 июня стало известно, что Кубань получит еще 1 миллиард рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море.
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