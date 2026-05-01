Туапсе снова атаковали БПЛА. На нефтебазе вспыхнул четвертый пожар за полмесяца

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В городе продолжается очистка побережья после предыдущих атак

В ночь на 1 мая оперштаб Краснодарского края сообщил, что Туапсе снова атаковали БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Это уже четвертая атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе за последние полмесяца. Предыдущие удары были нанесены 16, 20 и 28 апреля. Все четыре раза целью являлись нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, которые входят в производственный комплекс «Роснефти».

О беспилотной угрозе на территории Туапсинского округа глава муниципалитета Сергей Бойко предупредил вечером 30 апреля. Ранее, утром того же дня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о ликвидации предыдущего пожара на НПЗ, который начался 28 апреля.

«Зачем это продолжается?»:

Напомним, что после первых двух ударов на НПЗ вспыхнули пожары, нефтепродукты попали в реку Туапсе и акваторию Черного моря. В городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые покрыли машины, крыши домов и тротуары. На побережье начали находить замазученных птиц.

Кубанский эколог, член регионального СПЧ Евгений Витишко, побывавший в Туапсе после первых ударов, назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона», превосходящим по масштабу катастрофу в Анапе.

После третьей атаки снова загорелся НПЗ — огонь охватил четыре крупнейших резервуара с нефтепродуктами. Жителей близлежащих к заводу улиц начали эвакуировать. 28 апреля на территории Туапсинского района был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Как писали Юга.ру, в Туапсе полиция задержала журналистку, которая готовила репортаж об экологических последствиях пожаров.

После Венского конгресса. Краснодаре пройдет лекция о том, как зарождались новые империи
Туапсе снова атаковали БПЛА. На нефтебазе вспыхнул четвертый пожар за полмесяца
В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о гуннах на Кубани
Для бывшей замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой прокуратура запросила 5 лет лишения свободы и 700 тыс. рублей штрафа
Град, ливни и ветер 23 м/с: синоптики дали неутешительный прогноз на майские праздники в Краснодарском крае
Еще три пляжа Анапы получили положительное заключение Роспотребнадзора

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
«Зачем это продолжается?»
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух
