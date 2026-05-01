В ночь на 1 мая оперштаб Краснодарского края сообщил, что Туапсе снова атаковали БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Это уже четвертая атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе за последние полмесяца. Предыдущие удары были нанесены 16, 20 и 28 апреля. Все четыре раза целью являлись нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, которые входят в производственный комплекс «Роснефти».

О беспилотной угрозе на территории Туапсинского округа глава муниципалитета Сергей Бойко предупредил вечером 30 апреля. Ранее, утром того же дня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о ликвидации предыдущего пожара на НПЗ, который начался 28 апреля.