Туапсе снова атаковали БПЛА. На нефтебазе вспыхнул четвертый пожар за полмесяца
В городе продолжается очистка побережья после предыдущих атак
В ночь на 1 мая оперштаб Краснодарского края сообщил, что Туапсе снова атаковали БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Это уже четвертая атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе за последние полмесяца. Предыдущие удары были нанесены 16, 20 и 28 апреля. Все четыре раза целью являлись нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, которые входят в производственный комплекс «Роснефти».
О беспилотной угрозе на территории Туапсинского округа глава муниципалитета Сергей Бойко предупредил вечером 30 апреля. Ранее, утром того же дня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о ликвидации предыдущего пожара на НПЗ, который начался 28 апреля.
«Зачем это продолжается?»:
Напомним, что после первых двух ударов на НПЗ вспыхнули пожары, нефтепродукты попали в реку Туапсе и акваторию Черного моря. В городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые покрыли машины, крыши домов и тротуары. На побережье начали находить замазученных птиц.
Кубанский эколог, член регионального СПЧ Евгений Витишко, побывавший в Туапсе после первых ударов, назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона», превосходящим по масштабу катастрофу в Анапе.
После третьей атаки снова загорелся НПЗ — огонь охватил четыре крупнейших резервуара с нефтепродуктами. Жителей близлежащих к заводу улиц начали эвакуировать. 28 апреля на территории Туапсинского района был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Как писали Юга.ру, в Туапсе полиция задержала журналистку, которая готовила репортаж об экологических последствиях пожаров.
Все материалы по теме: