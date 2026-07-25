В Краснодаре в кино покажут мюзикл, где дело расследует миссис Хадсон, а не Шерлок Холмс

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к мюзиклу «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» © Скриншот видео с сайта kinomonitor.ru
    Кадр из трейлера к мюзиклу «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» © Скриншот видео с сайта kinomonitor.ru

В краснодарском кинотеатре можно оценить интерпретацию классического детектива о собаке Баскервилей (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 31 июля показ мюзикла «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» в постановке театра «Бродвей Москва» по мотивам детектива Конан Дойля. Зрителей ждет безбашенная комедия с песнями, где привычные герои предстают в совершенно неожиданном свете.

Главный сюрприз в том, что в центре истории оказывается не Шерлок Холмс, а его квартирная хозяйка, миссис Хадсон. В этой версии она не пожилая домохозяйка, а молодая, энергичная и проницательная леди, которая берет расследование в свои руки.

Комедия катастрофических масштабов:

«Двигателем» шоу выступает веселая музыкальная банда «Союз рыжих», которая появляется из ниоткуда, чтобы исполнить задорные и запоминающиеся песенки, а затем так же внезапно исчезнуть.

Премьера спектакля состоялась осенью 2024 года. В июле 2025 года постановка стала доступна для кинопоказа в более чем 50 городах России в рамках проекта TheatreHD.

Показ состоится 21 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 31 июля пройдет лекция о режиссере Владимире Меньшове.

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В Краснодаре в кино покажут мюзикл, где дело расследует миссис Хадсон, а не Шерлок Холмс
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