В Краснодаре в кино покажут мюзикл, где дело расследует миссис Хадсон, а не Шерлок Холмс

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 31 июля показ мюзикла «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» в постановке театра «Бродвей Москва» по мотивам детектива Конан Дойля. Зрителей ждет безбашенная комедия с песнями, где привычные герои предстают в совершенно неожиданном свете.

Главный сюрприз в том, что в центре истории оказывается не Шерлок Холмс, а его квартирная хозяйка, миссис Хадсон. В этой версии она не пожилая домохозяйка, а молодая, энергичная и проницательная леди, которая берет расследование в свои руки.