В Новороссийске появился цифровой гид, который покажет дореволюционный город

В Новороссийске появился интерактивный маршрут по историческому центру города

23 июля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что в городе появился интерактивный туристический маршрут. Цифровой гид «Исторический центр Новороссийска» позволит гостям и жителям отправиться на виртуальную экскурсию.

Чтобы начать экскурсию, достаточно отсканировать QR-код на пересечении улиц Новороссийской Республики, 14 и Советов, 46. После этого на смартфоне откроется цифровой гид

Проект основан на архивных материалах и технологии «оживших» фотографий. Благодаря этому пользователи смогут: