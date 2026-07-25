В Новороссийске появился цифровой гид, который покажет дореволюционный город
В Новороссийске появился интерактивный маршрут по историческому центру города
23 июля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что в городе появился интерактивный туристический маршрут. Цифровой гид «Исторический центр Новороссийска» позволит гостям и жителям отправиться на виртуальную экскурсию.
Чтобы начать экскурсию, достаточно отсканировать QR-код на пересечении улиц Новороссийской Республики, 14 и Советов, 46. После этого на смартфоне откроется цифровой гид
Проект основан на архивных материалах и технологии «оживших» фотографий. Благодаря этому пользователи смогут:
- увидеть, каким был Новороссийск десятки лет назад и в дореволюционное время;
- рассмотреть исчезнувшие здания;
- узнать о людях, внесших вклад в историю города.
С энотекой и интерактивным музеем:
Автор проекта — школьница Полина Разумовская. Ее идею поддержали власти города и помогли воплотить в жизнь.
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