Фуражка пограничника, дискеты и советские духи. В Ставрополе эковолонтеры открыли музей находок с субботников

В Ставрополе появился необычный музей, экспонаты которого нашли во время субботников. Среди них — советские духи, дискеты, панцирь черепахи и сотни других вещей

13 июля в СМИ и соцсетях появилась информация, что в Ставрополе открылся необычный музей находок эковолонтеров, собранных во время субботников. Юга.ру связались с создателем проекта Вячеславом Маркиным, чтобы узнать о нем подробнее. Музей находится в Ставрополе на улице Лермонтова, 271. Посетить его может любой желающий бесплатно. Он расположен в центре экологии и творчества «Искусство равновесия» — некоммерческой организации, директором которой является Маркин. Центр проводит субботники, а также различные культурные, социальные и экологические мероприятия. История музея началась со старинной фотографии, которую активисты нашли в ноябре 2018 года во время уборки свалки в тупике Береговом возле реки Желобовки. С тех пор коллекция постоянно пополняется — сейчас в ней уже более 400 предметов.

Фотография, найденная в тупике Береговом возле реки Желобовки © Фото Вячеслава Маркина

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В коллекции есть предметы разных эпох: советская электробритва, духи «Красная Москва», фотографии, карты для таксофонов, дискеты и аудиокассеты. Из более современных находок — кнопочные телефоны, смартфоны, карты пополнения счета, зажигалки с необычными надписями и даже спиннер. Также из интересного в коллекции можно увидеть фуражку пограничника, большой рубанок, обложку паспорта гражданина Абхазии. Есть и природный экспонат — панцирь черепахи.

© Фото Вячеслава Маркина

© Фото Вячеслава Маркина

© Фото Вячеслава Маркина

© Фото Вячеслава Маркина

© Фото Вячеслава Маркина

Отдельное место в коллекции занимает синий респиратор. В нем сам Вячеслав участвовал в ликвидации последствий разлива мазута у побережья Анапы. По словам Маркина, самые необычные находки в музей не попали. Часть из них была обнаружена еще до создания коллекции, а также выглядит «громоздко и зловеще». «На первом месте по необычности — найденная в 2017 году восковая кукла вуду, сломанная пополам. Наверное, кто-то проводил колдовской ритуал. Все остальные волонтеры, кроме меня, вообще не захотели к ней притрагиваться. Но уже прошло больше девяти лет, и я все еще жив, значит, не подействовало», — поделился Вячеслав. На второе место активист поставил свадебное платье, найденное в Татарском лесу, на третье — резиновую секс-куклу, обнаруженную в Таманском лесу. Сейчас центр ищет спонсоров для развития проекта и волонтеров, готовых помогать. Подробнее можно узнать в группе организации во «ВКонтакте» по ссылке.