Погиб человек, нет электричества и задержаны поезда: Ростовская область столкнулась со штормом
В Ростовской области прошли ливни с сильным ветром. Собрали подробности о последствиях непогоды
25 июля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале сообщил, что в городе ввели режим повышенной готовности для экстренных служб в связи с ливнем и сильным штормовым ветром с порывами до 25 м/с. Позднее на город обрушилась непогода, а коммунальные и дорожные службы приступили к устранению ее последствий.
За день ветер повалил более сотни деревьев, некоторые из которых перекрыли дороги. Улицы затопило. В Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах Ростова специалисты зафиксировали 18 отключений линий электропередачи. В Единую диспетчерскую службу поступило более 20 тыс. обращений от жителей.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что проблемы с электроснабжением зафиксировали в 15 городах и муниципалитетах: Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах. Кроме того, в нескольких округах областного центра было нарушено водоснабжение.
Ливни, град и похолодание:
Утром 26 июля Александр Скрябин сообщил, что из-за непогоды пострадали 13 человек, семеро из которых были госпитализированы. Также погиб один человек.
За ночь сотрудники экстренных служб ликвидировали последствия 26 происшествий. В первую очередь рабочие убирают поваленные деревья с проезжей части.
Скрябин заявил, что водоснабжение полностью восстановлено, а работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Также 26 июля пресс-служба РЖД сообщила, что из-за аварийного отключения тяговых подстанций в пути задерживаются 89 пассажирских поездов. Речь идет о составах, следующих из Анапы, Ейска, Адлера, Кисловодска, Новороссийска и Сириуса. Максимальное время задержки составляет до восьми часов.
Как писали Юга.ру, 15 июля Сочи накрыл сильный ливень. Улицы, переходы и дома затопило, жители остались без света.