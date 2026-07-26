Погиб человек, нет электричества и задержаны поезда: Ростовская область столкнулась со штормом

25 июля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале сообщил, что в городе ввели режим повышенной готовности для экстренных служб в связи с ливнем и сильным штормовым ветром с порывами до 25 м/с. Позднее на город обрушилась непогода, а коммунальные и дорожные службы приступили к устранению ее последствий.

За день ветер повалил более сотни деревьев, некоторые из которых перекрыли дороги. Улицы затопило. В Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах Ростова специалисты зафиксировали 18 отключений линий электропередачи. В Единую диспетчерскую службу поступило более 20 тыс. обращений от жителей.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что проблемы с электроснабжением зафиксировали в 15 городах и муниципалитетах: Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах. Кроме того, в нескольких округах областного центра было нарушено водоснабжение.